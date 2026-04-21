Euroleague'de yılın koçu Pedro Martinez

Euroleague’de 2025-2026 sezonunun Yılın Koçu ödülü, Valencia Basket’in başantrenörü Pedro Martinez’e verildi. Deneyimli çalıştırıcı, takımının normal sezondaki performansıyla öne çıkarak bu unvanın sahibi oldu.

2018’den bu yana ilk kez Euroleague’de görev yapan 64 yaşındaki Martinez, Valencia’yı 25 galibiyet ve 13 mağlubiyetlik dereceyle ikinci sıraya taşıdı.

İspanyol ekibi, yalnızca galibiyet sayısıyla değil, oynadığı basketbolla da dikkat çekti. Valencia Basket, maç başına 90.9 sayı ortalamasıyla normal sezonun en skorer takımı olurken, birçok istatistik kategorisinde de üst sıralarda yer aldı.

JASIKEVICIUS LİSTEDE

Oylamada Tomas Masiulis ikinci sırada yer alırken Georgios Bartzokas üçüncü, geçen sezonun kazananı Sarunas Jasikevicius ise dördüncü oldu.

Bu sonuçla birlikte Martinez, Valencia Basket tarihinde bu ödülü kazanan ilk başantrenör olarak kayıtlara geçti.

4'ÜNCÜ İSPANYOL

Deneyimli isim ayrıca Chus Mateo, Pablo Laso ve Xavi Pascual’ın ardından Euroleague’de Yılın Koçu seçilen İspanya doğumlu dördüncü antrenör oldu.

Ödül, adını Avrupa basketbolunun en önemli figürlerinden biri olan Alexander Gomelsky’den alıyor.

1958’de ASK Riga’yı Avrupa’nın zirvesine taşıyan Gomelsky, CSKA Moskova ile de önemli başarılar elde etmiş, ayrıca 1988 Seul Olimpiyatları’nda Sovyetler Birliği ile altın madalya kazanmıştı.

2005 yılında hayatını kaybeden efsanevi antrenör, basketbol tarihinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Pedro Martinez yönetimindeki Valencia Basket’in sergilediği performans, İspanyol ekibini sezonun en dikkat çeken takımlarından biri haline getirirken, deneyimli çalıştırıcının kariyerine de önemli bir bireysel ödül eklemiş oldu.