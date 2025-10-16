Euroleague | Fenerbahçe Beko’nun konuğu Bayern Münih: Maç önü rehberi, yayın bilgisi ve istatistikler
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Bayern Münih’i konuk ediyor! Maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve hangi oyuncular sahada olmayacak? İstatistikler, kadro detayları ve maç önü analizleri haberimizde.
EuroLeague heyecanı İstanbul’da devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 2025-26 sezonunun beşinci haftasında taraftarı önünde Bayern Münih’i ağırlıyor. Maçın yayın saati, takımların son form durumu, eksikler ve geçmiş istatistikler şöyle:
MAÇ BİLGİ KARTI
|Karşılaşma
|Fenerbahçe Beko – FC Bayern München
|Turnuva
|EuroLeague 2025-26 (5. Hafta)
|Tarih
|16 Ekim 2025 Perşembe
|Saat
|20.45
|Salon
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu – İstanbul
|Yayın
|S Sport (Canlı)
|Bilet
|Mobilet Üzerinden Satışta
FENERBAHÇE BEKO’DA SON DURUM
Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz hafta EuroLeague’de deplasmanda Bayern Münih’e 69-93 mağlup olarak moral kaybetti. Ancak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 12 Ekim’de Karşıyaka’yı 87-73 yenerek ligde ikinci galibiyetini aldı. Melih Mahmutoğlu 16, Onuralp Bitim 15 ve Tarık Biberovic 14 sayı ile ön plana çıktı.
Eksik Oyuncular
- Armando Bacot – Ayak bileği sakatlığı
- Brandon Boston Jr. – Ayak bileği sakatlığı
- Talen Horton-Tucker – Kasık sakatlığı
BAYERN MÜNİH’TE SON DURUM
Gordon Herbert yönetimindeki Bayern Münih, EuroLeague’de dört maçta iki galibiyet aldı. Son olarak 14 Ekim’de Emporio Armani Milan’ı 64-53 mağlup etti. Vladimir Lucic 15, Andreas Obst 14 ve Kamar Baldwin 11 sayı üretti. Almanya Ligi’nde ise üçte üçle ilerliyor; son maçta Bamberg’i 96-81 yendiler.
Bayern Münih Kadrosundan Bazı İsimler
Guardlar: Xavier Rathan-Mayes, Andreas Obst, Stefan Jovic, Kamar Baldwin
Forvetler: Vladimir Lucic, Isiaha Mike, Oscar Da Silva
Pivotlar: Wenyen Gabriel, Johannes Voigtmann, Elias Harris
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Hücum Verileri
|İstatistik
|Fenerbahçe Beko
|Bayern Münih
|Atılan Sayı
|81.8
|77.5
|2 Sayı Yüzdesi
|%57.0
|%56.7
|3 Sayı Yüzdesi
|%32.4
|%33.3
|Serbest Atış
|%75.6
|%76.2
|Ribaund
|33.0
|31.0
|Asist
|17.0
|17.0
Savunma Verileri
|İstatistik
|Fenerbahçe Beko
|Bayern Münih
|Yenilen Sayı
|85.0
|81.5
|Ribaund
|38.0
|33.0
|Top Çalma
|7.8
|5.0
|Blok
|2.5
|2.3
İSTATİSTİK LİDERLERİ
|Kategori
|Fenerbahçe Beko
|Bayern Münih
|Sayı
|Wade Baldwin IV – 16.5
|Andreas Obst – 15.0
|Ribaund
|Devon Hall – 4.8
|Vladimir Lucic – 4.0
|Asist
|Wade Baldwin IV – 6.8
|Stefan Jovic – 4.7
GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ile bugüne kadar EuroLeague’de oynadığı 17 maçta 14 galibiyet elde etti. Son dört sezonda oynanan tüm maçlarda sarı-lacivertliler üstünlük kurdu.
SIKÇA SORULAN SORULAR
FENERBAHÇE BEKO – BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
16 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak.
MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Karşılaşma 20.45’te başlayacak.
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Maç S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BİLETLERİ NEREDEN ALABİLİRİM?
Mobilet üzerinden satışta.
TAKIMLARDA KİMLER SAKAT?
Fenerbahçe Beko’da Armando Bacot, Brandon Boston Jr. ve Talen Horton-Tucker sakat. Bayern Münih cephesinde ise maç günü açıklama bekleniyor.
SONUÇ
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de evinde yeniden çıkış ararken, Bayern Münih Avrupa’daki istikrarını korumak istiyor. Hücum verimliliği ve ribaund üstünlüğü maçı belirleyecek faktörler arasında. Mücadele 16 Ekim Perşembe günü 20.45’te oynanacak ve tüm detaylar bu sayfada yer alacak.