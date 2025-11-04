Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Euroleague Fikstür ve Puan Durumu (5-7 Kasım 2025) | Fenerbahçe ve Anadolu Efes Maç Saatleri

Euroleague'de sezonun 9. maçları için geri sayım başladı. Peki maçlar hangi gün başlıyor. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in bu haftaki rakipleri kimler? Maçlar hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda olacak? Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes puan durumunda kaçıncı sırada? Euroleague Puan Durumu ve fikstür haberimizde.

BirBilgi
  • 04.11.2025 10:27
  • Giriş: 04.11.2025 10:27
  • Güncelleme: 04.11.2025 10:27
Kaynak: Haber Merkezi
Euroleague Fikstür ve Puan Durumu (5-7 Kasım 2025) | Fenerbahçe ve Anadolu Efes Maç Saatleri

Basketbol tutkunlarını dev mücadelelerin beklediği bir hafta başlıyor! Euroleague 2025-26 sezonunda 5-7 Kasım 2025 haftasında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu hafta güçlü rakipleriyle kozlarını paylaşacak. İşte bu haftanın Euroleague maç programı, temsilcilerimizin maç saatleri ve güncel puan durumu...

EUROLEAGUE MAÇ FİKSTÜRÜ (5-7 KASIM 2025)

5 Kasım 2025 – Çarşamba

SaatEv Sahibi TakımDeplasman Takımı
22:00KızılyıldızPanathinaikos

6 Kasım 2025 – Perşembe

SaatEv Sahibi TakımDeplasman Takımı
20:45Fenerbahçe BekoLDLC ASVEL
21:00Dubai BasketballHapoel IBI Tel Aviv
22:30BaskoniaVirtus Bologna
23:00Maccabi Rapyd Tel AvivAS Monaco
23:00Paris BasketballBayern Münih

7 Kasım 2025 – Cuma

SaatEv Sahibi TakımDeplasman Takımı
20:30Anadolu EfesEA7 Emporio Armani Milan
21:00Zalgiris KaunasValencia Basket
22:15OlympiakosPartizan
22:30FC BarcelonaReal Madrid

TÜRK TAKIMLARI NE ZAMAN OYNAYACAK?

Bu hafta Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko, 6 Kasım Perşembe akşamı saat 20:45’te LDLC ASVEL ile kendi sahasında karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, son haftalarda yaşadığı inişli çıkışlı performansını toparlamak istiyor.

Anadolu Efes ise 7 Kasım Cuma günü saat 20:30’da EA7 Emporio Armani Milan’ı ağırlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, taraftarı önünde galibiyet arayarak puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

EUROLEAGUE GÜNCEL PUAN DURUMU (8. HAFTA SONU)

SıraTakımOGMAttığıYediğiAv.P
1Hapoel IBI Tel Aviv862709675+3414
2Kızılyıldız862702653+4914
3Zalgiris Kaunas862698609+8914
4AS Monaco853693666+2713
5FC Barcelona853693691+213
6Olympiakos853683649+3413
7Valencia Basket853739726+1313
8Panathinaikos853713701+1213
9Bayern Münih844630664-3412
10Paris Basketball844719704+1512
11Virtus Bologna844641664-2312
12Real Madrid844669639+3012
13Dubai Basketball835655669-1411
14Partizan835669702-3311
15Fenerbahçe Beko835631660-2911
16EA7 Emporio Armani Milan835649640+911
17Anadolu Efes835650676-2611
18Maccabi Rapyd Tel Aviv826709752-4310
19LDLC ASVEL826628695-6710
20Baskonia826691736-4510

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

  • FC Barcelona – Real Madrid: İspanya derbisi yine Euroleague’in en çok beklenen mücadelesi olacak.
  • Fenerbahçe Beko – LDLC ASVEL: Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde moral galibiyeti arıyor.
  • Anadolu Efes – Armani Milan: İstanbul’da iki eski şampiyon kozlarını paylaşacak.
  • Olympiakos – Partizan: Play-off hattını doğrudan etkileyebilecek zorlu bir karşılaşma.

Bu hafta Euroleague’de hangi maçlar oynanacak?

5-7 Kasım haftasında toplam 10 maç oynanacak. Fenerbahçe, ASVEL’i; Anadolu Efes ise Armani Milan’ı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko’nun maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, 6 Kasım Perşembe saat 20:45’te LDLC ASVEL ile karşılaşacak. Maç S Sport 1 ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Anadolu Efes’in maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, 7 Kasım Cuma günü saat 20:30’da EA7 Emporio Armani Milan’ı ağırlayacak. Maç S Sport 1 ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Euroleague’de lider kim?

8. hafta sonunda Hapoel IBI Tel Aviv, Kızılyıldız ve Zalgiris Kaunas 14 puanla zirvede yer alıyor.

Türk takımları kaçıncı sırada?

Fenerbahçe Beko 15. sırada, Anadolu Efes ise 17. sırada bulunuyor.

Euroleague’de bu hafta Türk basketbolu açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, evlerinde alacakları galibiyetlerle moral kazanmak istiyor. Basketbolseverler, 5-7 Kasım 2025 tarihleri arasında Avrupa’nın en prestijli parkelerinde büyük heyecana tanıklık edecek. Gözler İstanbul’daki maçlarda olacak!

BirGün'e Abone Ol