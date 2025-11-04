Euroleague Fikstür ve Puan Durumu (5-7 Kasım 2025) | Fenerbahçe ve Anadolu Efes Maç Saatleri

Basketbol tutkunlarını dev mücadelelerin beklediği bir hafta başlıyor! Euroleague 2025-26 sezonunda 5-7 Kasım 2025 haftasında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu hafta güçlü rakipleriyle kozlarını paylaşacak. İşte bu haftanın Euroleague maç programı, temsilcilerimizin maç saatleri ve güncel puan durumu...

EUROLEAGUE MAÇ FİKSTÜRÜ (5-7 KASIM 2025)

5 Kasım 2025 – Çarşamba

Saat Ev Sahibi Takım Deplasman Takımı 22:00 Kızılyıldız Panathinaikos

6 Kasım 2025 – Perşembe

Saat Ev Sahibi Takım Deplasman Takımı 20:45 Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL 21:00 Dubai Basketball Hapoel IBI Tel Aviv 22:30 Baskonia Virtus Bologna 23:00 Maccabi Rapyd Tel Aviv AS Monaco 23:00 Paris Basketball Bayern Münih

7 Kasım 2025 – Cuma

Saat Ev Sahibi Takım Deplasman Takımı 20:30 Anadolu Efes EA7 Emporio Armani Milan 21:00 Zalgiris Kaunas Valencia Basket 22:15 Olympiakos Partizan 22:30 FC Barcelona Real Madrid

TÜRK TAKIMLARI NE ZAMAN OYNAYACAK?

Bu hafta Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko, 6 Kasım Perşembe akşamı saat 20:45’te LDLC ASVEL ile kendi sahasında karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, son haftalarda yaşadığı inişli çıkışlı performansını toparlamak istiyor.

Anadolu Efes ise 7 Kasım Cuma günü saat 20:30’da EA7 Emporio Armani Milan’ı ağırlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, taraftarı önünde galibiyet arayarak puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

EUROLEAGUE GÜNCEL PUAN DURUMU (8. HAFTA SONU)

Sıra Takım O G M Attığı Yediği Av. P 1 Hapoel IBI Tel Aviv 8 6 2 709 675 +34 14 2 Kızılyıldız 8 6 2 702 653 +49 14 3 Zalgiris Kaunas 8 6 2 698 609 +89 14 4 AS Monaco 8 5 3 693 666 +27 13 5 FC Barcelona 8 5 3 693 691 +2 13 6 Olympiakos 8 5 3 683 649 +34 13 7 Valencia Basket 8 5 3 739 726 +13 13 8 Panathinaikos 8 5 3 713 701 +12 13 9 Bayern Münih 8 4 4 630 664 -34 12 10 Paris Basketball 8 4 4 719 704 +15 12 11 Virtus Bologna 8 4 4 641 664 -23 12 12 Real Madrid 8 4 4 669 639 +30 12 13 Dubai Basketball 8 3 5 655 669 -14 11 14 Partizan 8 3 5 669 702 -33 11 15 Fenerbahçe Beko 8 3 5 631 660 -29 11 16 EA7 Emporio Armani Milan 8 3 5 649 640 +9 11 17 Anadolu Efes 8 3 5 650 676 -26 11 18 Maccabi Rapyd Tel Aviv 8 2 6 709 752 -43 10 19 LDLC ASVEL 8 2 6 628 695 -67 10 20 Baskonia 8 2 6 691 736 -45 10

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

FC Barcelona – Real Madrid: İspanya derbisi yine Euroleague’in en çok beklenen mücadelesi olacak.

İspanya derbisi yine Euroleague’in en çok beklenen mücadelesi olacak. Fenerbahçe Beko – LDLC ASVEL: Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde moral galibiyeti arıyor.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde moral galibiyeti arıyor. Anadolu Efes – Armani Milan: İstanbul’da iki eski şampiyon kozlarını paylaşacak.

İstanbul’da iki eski şampiyon kozlarını paylaşacak. Olympiakos – Partizan: Play-off hattını doğrudan etkileyebilecek zorlu bir karşılaşma.

Bu hafta Euroleague’de hangi maçlar oynanacak?

5-7 Kasım haftasında toplam 10 maç oynanacak. Fenerbahçe, ASVEL’i; Anadolu Efes ise Armani Milan’ı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko’nun maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, 6 Kasım Perşembe saat 20:45’te LDLC ASVEL ile karşılaşacak. Maç S Sport 1 ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Anadolu Efes’in maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, 7 Kasım Cuma günü saat 20:30’da EA7 Emporio Armani Milan’ı ağırlayacak. Maç S Sport 1 ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Euroleague’de lider kim?

8. hafta sonunda Hapoel IBI Tel Aviv, Kızılyıldız ve Zalgiris Kaunas 14 puanla zirvede yer alıyor.

Türk takımları kaçıncı sırada?

Fenerbahçe Beko 15. sırada, Anadolu Efes ise 17. sırada bulunuyor.

Euroleague’de bu hafta Türk basketbolu açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, evlerinde alacakları galibiyetlerle moral kazanmak istiyor. Basketbolseverler, 5-7 Kasım 2025 tarihleri arasında Avrupa’nın en prestijli parkelerinde büyük heyecana tanıklık edecek. Gözler İstanbul’daki maçlarda olacak!