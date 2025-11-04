Euroleague Fikstür ve Puan Durumu (5-7 Kasım 2025) | Fenerbahçe ve Anadolu Efes Maç Saatleri
Euroleague'de sezonun 9. maçları için geri sayım başladı. Peki maçlar hangi gün başlıyor. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in bu haftaki rakipleri kimler? Maçlar hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda olacak? Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes puan durumunda kaçıncı sırada? Euroleague Puan Durumu ve fikstür haberimizde.
Basketbol tutkunlarını dev mücadelelerin beklediği bir hafta başlıyor! Euroleague 2025-26 sezonunda 5-7 Kasım 2025 haftasında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu hafta güçlü rakipleriyle kozlarını paylaşacak. İşte bu haftanın Euroleague maç programı, temsilcilerimizin maç saatleri ve güncel puan durumu...
EUROLEAGUE MAÇ FİKSTÜRÜ (5-7 KASIM 2025)
5 Kasım 2025 – Çarşamba
|Saat
|Ev Sahibi Takım
|Deplasman Takımı
|22:00
|Kızılyıldız
|Panathinaikos
6 Kasım 2025 – Perşembe
|Saat
|Ev Sahibi Takım
|Deplasman Takımı
|20:45
|Fenerbahçe Beko
|LDLC ASVEL
|21:00
|Dubai Basketball
|Hapoel IBI Tel Aviv
|22:30
|Baskonia
|Virtus Bologna
|23:00
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|AS Monaco
|23:00
|Paris Basketball
|Bayern Münih
7 Kasım 2025 – Cuma
|Saat
|Ev Sahibi Takım
|Deplasman Takımı
|20:30
|Anadolu Efes
|EA7 Emporio Armani Milan
|21:00
|Zalgiris Kaunas
|Valencia Basket
|22:15
|Olympiakos
|Partizan
|22:30
|FC Barcelona
|Real Madrid
TÜRK TAKIMLARI NE ZAMAN OYNAYACAK?
Bu hafta Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko, 6 Kasım Perşembe akşamı saat 20:45’te LDLC ASVEL ile kendi sahasında karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, son haftalarda yaşadığı inişli çıkışlı performansını toparlamak istiyor.
Anadolu Efes ise 7 Kasım Cuma günü saat 20:30’da EA7 Emporio Armani Milan’ı ağırlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, taraftarı önünde galibiyet arayarak puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
EUROLEAGUE GÜNCEL PUAN DURUMU (8. HAFTA SONU)
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|Attığı
|Yediği
|Av.
|P
|1
|Hapoel IBI Tel Aviv
|8
|6
|2
|709
|675
|+34
|14
|2
|Kızılyıldız
|8
|6
|2
|702
|653
|+49
|14
|3
|Zalgiris Kaunas
|8
|6
|2
|698
|609
|+89
|14
|4
|AS Monaco
|8
|5
|3
|693
|666
|+27
|13
|5
|FC Barcelona
|8
|5
|3
|693
|691
|+2
|13
|6
|Olympiakos
|8
|5
|3
|683
|649
|+34
|13
|7
|Valencia Basket
|8
|5
|3
|739
|726
|+13
|13
|8
|Panathinaikos
|8
|5
|3
|713
|701
|+12
|13
|9
|Bayern Münih
|8
|4
|4
|630
|664
|-34
|12
|10
|Paris Basketball
|8
|4
|4
|719
|704
|+15
|12
|11
|Virtus Bologna
|8
|4
|4
|641
|664
|-23
|12
|12
|Real Madrid
|8
|4
|4
|669
|639
|+30
|12
|13
|Dubai Basketball
|8
|3
|5
|655
|669
|-14
|11
|14
|Partizan
|8
|3
|5
|669
|702
|-33
|11
|15
|Fenerbahçe Beko
|8
|3
|5
|631
|660
|-29
|11
|16
|EA7 Emporio Armani Milan
|8
|3
|5
|649
|640
|+9
|11
|17
|Anadolu Efes
|8
|3
|5
|650
|676
|-26
|11
|18
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|8
|2
|6
|709
|752
|-43
|10
|19
|LDLC ASVEL
|8
|2
|6
|628
|695
|-67
|10
|20
|Baskonia
|8
|2
|6
|691
|736
|-45
|10
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
- FC Barcelona – Real Madrid: İspanya derbisi yine Euroleague’in en çok beklenen mücadelesi olacak.
- Fenerbahçe Beko – LDLC ASVEL: Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde moral galibiyeti arıyor.
- Anadolu Efes – Armani Milan: İstanbul’da iki eski şampiyon kozlarını paylaşacak.
- Olympiakos – Partizan: Play-off hattını doğrudan etkileyebilecek zorlu bir karşılaşma.
Bu hafta Euroleague’de hangi maçlar oynanacak?
5-7 Kasım haftasında toplam 10 maç oynanacak. Fenerbahçe, ASVEL’i; Anadolu Efes ise Armani Milan’ı konuk edecek.
Fenerbahçe Beko’nun maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, 6 Kasım Perşembe saat 20:45’te LDLC ASVEL ile karşılaşacak. Maç S Sport 1 ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.
Anadolu Efes’in maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, 7 Kasım Cuma günü saat 20:30’da EA7 Emporio Armani Milan’ı ağırlayacak. Maç S Sport 1 ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.
Euroleague’de lider kim?
8. hafta sonunda Hapoel IBI Tel Aviv, Kızılyıldız ve Zalgiris Kaunas 14 puanla zirvede yer alıyor.
Türk takımları kaçıncı sırada?
Fenerbahçe Beko 15. sırada, Anadolu Efes ise 17. sırada bulunuyor.
Euroleague’de bu hafta Türk basketbolu açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, evlerinde alacakları galibiyetlerle moral kazanmak istiyor. Basketbolseverler, 5-7 Kasım 2025 tarihleri arasında Avrupa’nın en prestijli parkelerinde büyük heyecana tanıklık edecek. Gözler İstanbul’daki maçlarda olacak!