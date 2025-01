EuroLeague Final Four'u Abu Dabi'de oynanacak

THY EuroLeague'de bu sezonun Final Four'u, 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de oynanacak.

Dörtlü final, 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da gerçekleşecek.

Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.

Abu Dhabi to host the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Final Four! 📢



May 23rd-25th 🗓️



Tickets to go on sale on February 26 🎟️ pic.twitter.com/mNErh45aIL