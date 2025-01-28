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EuroLeague Final Four'u Abu Dabi'de oynanacak

THY Euroleague, 2025 Final Four'unun 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de oynanacağını açıkladı.

Spor
  • 28.01.2025 13:12
  • Giriş: 28.01.2025 13:12
  • Güncelleme: 28.01.2025 13:21
Kaynak: DHA
EuroLeague Final Four'u Abu Dabi'de oynanacak

THY EuroLeague'de bu sezonun Final Four'u, 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de oynanacak.

Dörtlü final, 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da gerçekleşecek.

Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.

Salon, 6 yıldır NBA Global Games’in sezon öncesi maçlarına da ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan 23 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun biletleri 26 Şubat tarihinde satışa sunulacak.

Böylece turnuvada ilk kez final four organizasyonu Avrupa dışında yapılacak.

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