EuroLeague Final Four (Yarı Final) ne zaman ve nerede oynanacak?

EuroLeague Final Four 2026 ne zaman oynanacak, Dörtlü Final’e hangi takımlar kaldı? Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonlarından biri olan EuroLeague Final Four için geri sayım başladı. Panathinaikos’un sahası Telekom Center’ın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina’da düzenlenecek.

EUROLEAGUE FİNAL FOUR 2026 NE ZAMAN OYNANACAK?

EuroLeague Final Four 2026 organizasyonu, 22 Mayıs ile 24 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Avrupa basketbolunun zirvesini belirleyecek karşılaşmalar, basketbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor.

Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçları 22 Mayıs’ta oynanacak. Final karşılaşması ise 24 Mayıs tarihinde basketbolseverlerle buluşacak.

EUROLEAGUE FİNAL FOUR 2026 NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague Final Four 2026’ya bu sezon Panathinaikos’un sahası Telekom Center ev sahipliği yapacak. Organizasyon, Atina’da, yani Yunanistan’da düzenlenecek.

Avrupa basketbolunun en önemli kulüp organizasyonlarından biri olan Final Four’un Atina’da oynanacak olması, basketbol atmosferini daha da özel hale getiriyor.

EUROLEAGUE FİNAL FOUR YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

EuroLeague Final Four yarı final eşleşmeleri netleşmeye başladı. Şu ana kadar yarı final biletini garantileyen ekipler arasında Olympiakos ile Fenerbahçe yer alıyor.

Yarı Final Eşleşmesi Tarih Durum Olympiakos - Fenerbahçe 22 Mayıs Saat henüz belirlenmedi Belirsiz - Belirsiz 22 Mayıs Saat henüz belirlenmedi

EUROLEAGUE FİNAL FOUR’A HANGİ TAKIMLAR KALDI?

Şu ana kadar Final Four yarı finalini garantileyen takımlar şunlar oldu:

Olympiakos

Fenerbahçe

Diğer yarı final eşleşmeleri ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak. Basketbolseverler özellikle Final Four’daki son tabloyu ve olası eşleşmeleri yakından takip ediyor.

EUROLEAGUE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague Final Four’un şampiyonluk maçı, 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Final karşılaşmasının saati ise henüz açıklanmadı.

Karşılaşma Tarih Durum EuroLeague Finali 24 Mayıs Saat henüz belirlenmedi

FİNAL FOUR HEYECANI ATİNA’DA YAŞANACAK

EuroLeague Final Four 2026 organizasyonu, Avrupa basketbolunun en prestijli kupası için dev mücadelelere sahne olacak. Özellikle Olympiakos ile Fenerbahçe arasındaki yarı final eşleşmesi, şimdiden büyük ilgi görüyor.

Atina’daki Telekom Center’da oynanacak karşılaşmalar, Avrupa basketbolunun en güçlü ekiplerini aynı sahada buluşturacak. Basketbol tutkunları ise Final Four maçlarının tarihini, eşleşmelerini ve finalistleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.