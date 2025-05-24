Euroleague Final Maçı | Fenerbahçe Beko - Monako maçı hangi gün ve saat kaçta?

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final Four'da Yunan temsilcisi Panathinaikos'u yenerek Euroleague'de finale yükseldi ve finaldeki rakibi Fransa temsilcisi Monako oldu. Peki Fenerbahçe Beko - Monako Euroleague Final maçı hangi gün, ne zaman ve saat kaçta? Detaylar şöyle:

FENERBAHÇE BEKO KAÇ KEZ EUROLEAGUE FİNALİ OYNADI?

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos galibiyetiyle Euroleague'de dördüncü kez final oynama başarısını göstermiş oldu. Bu finallerden 2016/2017 sezonunda Fenerbahçe, Olimpiakos'u yenerek Euroleague kupası'nı müzesine götürmüştü.

FENERBAHÇE BEKO - MONAKO EUROLEAGUE FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Monako Euroleague Final maçı 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - MONAKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Monako Euroleague Final maçı S Sport ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.