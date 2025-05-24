Euroleague Final Maçı | Fenerbahçe Beko - Monako maçı hangi gün ve saat kaçta?
Fenerbahçe Beko, Monako ile karşılaşıyor ve Euroleague şampiyonu sahibini buluyor. Peki Fenerbahçe Beko - Monako maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Euroleague maçı şifreli mi? Fenerbahçe kaç kez final oynadı ve kaç kez Euroleague şampiyonu oldu? Detaylar şöyle:
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final Four'da Yunan temsilcisi Panathinaikos'u yenerek Euroleague'de finale yükseldi ve finaldeki rakibi Fransa temsilcisi Monako oldu. Peki Fenerbahçe Beko - Monako Euroleague Final maçı hangi gün, ne zaman ve saat kaçta? Detaylar şöyle:
FENERBAHÇE BEKO KAÇ KEZ EUROLEAGUE FİNALİ OYNADI?
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos galibiyetiyle Euroleague'de dördüncü kez final oynama başarısını göstermiş oldu. Bu finallerden 2016/2017 sezonunda Fenerbahçe, Olimpiakos'u yenerek Euroleague kupası'nı müzesine götürmüştü.
FENERBAHÇE BEKO - MONAKO EUROLEAGUE FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Monako Euroleague Final maçı 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - MONAKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Monako Euroleague Final maçı S Sport ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.