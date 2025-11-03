Euroleague hakemi suikast planladı iddiası

Sırbistan’da spor dünyası, hakemlik camiasını sarsan bir haberle çalkalanıyor. Eurohoops'ta yer alan habere göre, Sırbistan'ın önde gelen gazetelerinden Blic, Euroleague'de görev yapan basketbol hakemi Uros Nikolic’in, Partizan taraftarı Nenad Alimbegovic’e yönelik bir suikast girişimini planlamakla suçlandığını yazdı.

Alınan bilgilere göre 40 yaşındaki Nikolic, 22 Ekim’de Belgrad’da gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada hakemin evinde 250 bin euro nakit para ve birkaç lüks kol saati ele geçirildi. Nikolic’in, “Vračarci” adıyla bilinen bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında, hakemin bu grupla olan temasları ve olası para ilişkileri inceleniyor.

Blic’in iddiasına göre Nikolic’in adı yalnızca mali bağlantılarla değil, 2020 yılında Alimbegovic’e yönelik silahlı saldırıyla da anılıyor. Soruşturma kaynakları, o dönemki saldırının baş şüphelisi olarak tanınan Strahinja M. ile hakem arasında yakın bir ilişki bulunduğunu belirtiyor.

KAÇIŞ ROTASI OLUŞTURMUŞ

Gazeteye göre Strahinja, Alimbegovic’i vurma planını Nikolic’le paylaştı; olayın nerede gerçekleşeceğini, kaçış rotasını ve saklanacağı yeri dahi anlattı. Polis raporlarına göre Nikolic, bu planın “ana irtibat noktası” olarak değerlendiriliyor.

Euroleague yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak olay, yalnızca Sırbistan’da değil, Avrupa basketbolunun yönetim kadrolarında da büyük bir şaşkınlık yaratmış durumda. Sırp kamuoyunda ise hakemlik kurumunun güvenilirliği yeniden tartışmaya açıldı.