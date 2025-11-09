Euroleague'in İsrail sevgisi: Fenerbahçe iç saha maçlarını Almanya'da oynayacak

Sporu yöneten kurumların İsrail'e karşı gösterdiği iki yüzlü tutum tepki toplamaya devam ediyor. Gazze'deki soykırıma rağmen ne FIFA, ne UEFA İsrail'i cezalandırmadı. Aynı riyakarlık basketbolda da devam ediyor. Euroleague'de Fenerbahçe iç sahada oynaması gereken iki karşılaşmayı Almanya'da oynamak zorunda kalacak.

Sarı-lacivertliler çift maç haftasında önce Maccabi'yi ardından Hapoel'i Almanya'da konuk edecek. Her iki maça da İsrailli taraftarlar yer almayacak. SAP Garden'da oynanacak müsabakalarda yoğun güvenlik önlemi olacak. Sarı-lacivertli takım, 11 Kasım'da Maccabi Rapyd'le, 13 Kasım'da da Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

11 bin 500 koltuk kapasiteli SAP Garden'daki maçlarda, üst kat olarak nitelendirilen tribünler boş bırakılacak. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmalar için 7 bine yakın bilet satışa çıkardı.

Fenerbahçe, geride kalan iki sezonda da aynı haksızlığa maruz kalmış ve Maccabi'yi Litvanya'da konuk etmişti. 2023-2024 sezonunda Maccabi Panevezys kentinde bulunan Kalnapilio Arena'da karşılaşan sarı-lacivertliler, geçen sezon ise İsrail takımıyla Litvanya'nın Zalgiris kentindeki Zalgirio Arena'da karşı karşıya gelmişti.