EuroLeague normal sezon tamamlandı! Fenerbahçe Beko'nun play-off rakibi kim oldu?

EuroLeague'de 2025-26 normal sezonu sona erdi ve gözler şimdi play-off ile play-in eşleşmelerine çevrildi. 38. ve son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından oluşan tablo, özellikle Türk basketbolseverler açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, normal sezonu ilk 4 içinde bitirerek önemli bir avantaj elde ederken, Anadolu Efes beklentilerin uzağında kaldı.

En çok merak edilen sorulardan biri ise netleşti: Fenerbahçe Beko'nun play-off rakibi Zalgiris oldu. Sarı-lacivertli ekip, normal sezonu averajla 4. sırada tamamlayarak saha avantajını eline geçirdi.

EUROLEAGUE NORMAL SEZON TAMAMLANDI MI?

Evet, EuroLeague normal sezonu tamamlandı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 38. hafta karşılaşmalarının ardından normal sezon perdesi kapandı. Böylece hem doğrudan play-off'a kalan takımlar hem de play-in oynayacak ekipler belli oldu.

Normal sezon sonunda ilk 6 sırada yer alan takımlar doğrudan play-off bileti aldı. 7 ile 10. basamak arasında sezonu bitiren ekipler ise play-in turunda mücadele etme hakkı kazandı.

FENERBAHÇE BEKO'NUN PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe Beko'nun play-off rakibi Zalgiris oldu. EuroLeague'de son şampiyon unvanıyla sezonu sürdüren sarı-lacivertli ekip, 24 galibiyet ve 14 mağlubiyetle normal sezonu averajla 4. sırada tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, 5. sıradaki Litvanya temsilcisi Zalgiris ile eşleşti. Seride üç galibiyete ulaşan takım dörtlü final bileti alacak. Eşleşmenin ilk iki maçı ise Fenerbahçe Beko'nun ev sahibi avantajı sayesinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

EUROLEAGUE'DE NORMAL SEZONU İLK 6'DA TAMAMLAYAN TAKIMLAR

Normal sezonun ardından doğrudan play-off'a kalan takımlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Takım 1 Olympiakos 2 Valencia Basket 3 Real Madrid 4 Fenerbahçe Beko 5 Zalgiris 6 Hapoel IBI

PLAY-İN OYNAYACAK TAKIMLAR HANGİLERİ?

EuroLeague'de sezonu 7 ile 10. sırada tamamlayan takımlar play-in etabında mücadele edecek. Bu takımlar şöyle:

Panathinaikos AKTOR

Monaco

Barcelona

Kızılyıldız

Normal sezonu 7. sırada bitiren Panathinaikos AKTOR ile 8. sıradaki Monaco karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi doğrudan play-off'a yükselecek. Mağlup takım ise 9. sıradaki Barcelona ile 10. sıradaki Kızılyıldız arasındaki mücadelenin galibiyle oynayacak. Bu son eşleşmeyi kazanan takım, play-off'a kalan 8. ve son ekip olacak.

ANADOLU EFES SEZONU KAÇINCI SIRADA BİTİRDİ?

Anadolu Efes, EuroLeague 2025-26 sezonunu 19. sırada tamamladı. Lacivert-beyazlı ekip, normal sezonda 12 galibiyet aldı ve 26 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu performans, Anadolu Efes adına dikkat çekici bir düşüş anlamına geldi. İki EuroLeague şampiyonluğu bulunan ekip, 2017-18 sezonundan bu yana organizasyondaki en kötü sezon performansını yaşadı.

PANATHİNAİKOS AKTOR NEDEN DOĞRUDAN PLAY-OFF'A KALAMADI?

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, son haftada Anadolu Efes'i 97-62 mağlup etmesine rağmen normal sezonu doğrudan play-off hattında bitiremedi. Yunanistan temsilcisi, 22 galibiyet ve 16 yenilgiyle averaj sonucu 7. sırada kaldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği Panathinaikos, bu nedenle tek maç üzerinden oynanacak play-in turunda Monaco ile kozlarını paylaşacak. Takım bu karşılaşmayı kazanırsa play-off bileti alacak.

EUROLEAGUE PLAY-İN VE PLAY-OFF TARİHLERİ

Normal sezonun sona ermesiyle birlikte EuroLeague'de kritik takvim de netleşti.

Play-in maçları: 21-24 Nisan

Play-off maçları: 28 Nisan-13 Mayıs

Dörtlü final: 22-24 Mayıs

Dörtlü final organizasyonu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

EUROLEAGUE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Normal sezonun ardından oluşan play-off eşleşmeleri şu şekilde sıralandı:

