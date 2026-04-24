EUROLEAGUE PLAY OFF'A KALACAK SON TAKIM BELLİ OLUYOR! Monaco - Barcelona Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Euroleague play-in son maçı Monaco - Barcelona karşılaşması saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off'a kalan takımlar kimler? Yanıtlar haberimizde.

  24.04.2026 16:07
EuroLeague’de play-off heyecanı için son bilet bugün sahibini buluyor. Monaco ile Barcelona arasında oynanacak kritik karşılaşmanın galibi, adını play-off turuna yazdıracak.

Basketbolseverler “Monaco - Barcelona maçı saat kaçta?”, “Monaco - Barcelona hangi kanalda?” ve “EuroLeague play-off eşleşmeleri nasıl oldu?” sorularına yanıt arıyor.

MONACO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco - Barcelona karşılaşması 24 Nisan 2026 Cuma günü, yani bugün saat 22.00’de oynanacak.

MaçTarihSaatYayın
Monaco - Barcelona24 Nisan 2026 Cuma22.00S Sport 2

MONACO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco - Barcelona maçı S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın kazananı, EuroLeague’de play-off turuna kalacak son takım olacak.

KAZANAN TAKIM OLYMPİAKOS İLE EŞLEŞECEK

Monaco - Barcelona maçının galibi, play-off turunda normal sezonun lideri Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Bu nedenle mücadele yalnızca play-off bileti için değil, aynı zamanda Olympiakos eşleşmesini belirlemesi açısından da büyük önem taşıyor.

EUROLEAGUE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

EuroLeague’de play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

  • Olympiakos - Monaco/Barcelona
  • Fenerbahçe Beko - Zalgiris
  • Real Madrid - Hapoel IBI
  • Valencia Basket - Panathinaikos AKTOR

EuroLeague’de play-off’a kalacak son takım Monaco - Barcelona maçıyla belli olacak. Bugün saat 22.00’de S Sport 2’de canlı ve şifreli yayınlanacak mücadeleyi kazanan ekip, play-off’ta Olympiakos’un rakibi olacak.

