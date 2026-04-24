EUROLEAGUE PLAY OFF'A KALACAK SON TAKIM BELLİ OLUYOR! Monaco - Barcelona Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

EuroLeague’de play-off heyecanı için son bilet bugün sahibini buluyor. Monaco ile Barcelona arasında oynanacak kritik karşılaşmanın galibi, adını play-off turuna yazdıracak.

MONACO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco - Barcelona karşılaşması 24 Nisan 2026 Cuma günü, yani bugün saat 22.00’de oynanacak.

Maç Tarih Saat Yayın Monaco - Barcelona 24 Nisan 2026 Cuma 22.00 S Sport 2

MONACO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco - Barcelona maçı S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın kazananı, EuroLeague’de play-off turuna kalacak son takım olacak.

KAZANAN TAKIM OLYMPİAKOS İLE EŞLEŞECEK

Monaco - Barcelona maçının galibi, play-off turunda normal sezonun lideri Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Bu nedenle mücadele yalnızca play-off bileti için değil, aynı zamanda Olympiakos eşleşmesini belirlemesi açısından da büyük önem taşıyor.

EUROLEAGUE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

EuroLeague’de play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Olympiakos - Monaco/Barcelona

Fenerbahçe Beko - Zalgiris

Real Madrid - Hapoel IBI

Valencia Basket - Panathinaikos AKTOR

Monaco - Barcelona maçı saat kaçta?

Monaco - Barcelona maçı bugün saat 22.00’de oynanacak.

Monaco - Barcelona maçı hangi kanalda?

Karşılaşma S Sport 2’de canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Monaco - Barcelona maçının önemi ne?

Maçın galibi EuroLeague’de play-off turuna kalacak son takım olacak.

Kazanan takım play-off’ta kiminle eşleşecek?

Monaco - Barcelona maçının galibi, play-off’ta normal sezon lideri Olympiakos ile eşleşecek.

Fenerbahçe Beko play-off’ta kiminle oynayacak?

Fenerbahçe Beko, play-off turunda Zalgiris ile karşılaşacak.

