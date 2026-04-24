EUROLEAGUE PLAY OFF'A KALACAK SON TAKIM BELLİ OLUYOR! Monaco - Barcelona Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Euroleague play-in son maçı Monaco - Barcelona karşılaşması saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off'a kalan takımlar kimler? Yanıtlar haberimizde.
EuroLeague’de play-off heyecanı için son bilet bugün sahibini buluyor. Monaco ile Barcelona arasında oynanacak kritik karşılaşmanın galibi, adını play-off turuna yazdıracak.
Basketbolseverler “Monaco - Barcelona maçı saat kaçta?”, “Monaco - Barcelona hangi kanalda?” ve “EuroLeague play-off eşleşmeleri nasıl oldu?” sorularına yanıt arıyor.
MONACO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Monaco - Barcelona karşılaşması 24 Nisan 2026 Cuma günü, yani bugün saat 22.00’de oynanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Yayın
|Monaco - Barcelona
|24 Nisan 2026 Cuma
|22.00
|S Sport 2
MONACO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Monaco - Barcelona maçı S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın kazananı, EuroLeague’de play-off turuna kalacak son takım olacak.
KAZANAN TAKIM OLYMPİAKOS İLE EŞLEŞECEK
Monaco - Barcelona maçının galibi, play-off turunda normal sezonun lideri Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
Bu nedenle mücadele yalnızca play-off bileti için değil, aynı zamanda Olympiakos eşleşmesini belirlemesi açısından da büyük önem taşıyor.
EUROLEAGUE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
EuroLeague’de play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
- Olympiakos - Monaco/Barcelona
- Fenerbahçe Beko - Zalgiris
- Real Madrid - Hapoel IBI
- Valencia Basket - Panathinaikos AKTOR
