EuroLeague play-off'ta 2. maçlar başladı: Fenerbahçe 2-0 önde, Anadolu Efes seriyi eşitledi

THY EuroLeague'de play-off 2'nci maçları dün akşam oynanan karşılaşmalarla başladı.

Kendi sahasında Paris Basket'i 89-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe'de Tarık Biberovic 20 sayı ile maçın en skorer ismi olurken Nigel Hayes-Davis 16 sayı kaydetti.

Akşamın diğer maçında ise Anadolu Efes, eski koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'u 79-76 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi ve iç saha avantajını ele geçirdi.

Bir ara 15 sayı geri düşen ve son çeyreğe 10 sayı geride giren Anadolu Efes, son periyotta 29 sayı üretti ve eşleşmede eşitliği sağladı. Efes'te Shane Larkin 20 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki eşleşmede üçüncü ve dördüncü maçlar, çarşamba ve cuma günleri İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe ise salı günü Paris Basket'i mağlup etmesi halinde final four'a yükselen ilk takım olacak.

Bugün ise saat 20.00'de Monaco-Barcelona, saat 21.30'da ise Olympiakos-Real Madrid maçları oynanacak. Eşleşmede ev sahibi takımların 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.