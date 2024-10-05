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Euroleague şampiyonluk oranları belli oldu

THY Euroleague'de yeni sezon başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte takımların şampiyonluk oranları da belli oldu. Panathinaikos, şampiyonluğun favorisi olarak belirlendi.

Spor
  • 05.10.2024 14:43
  • Giriş: 05.10.2024 14:43
  • Güncelleme: 05.10.2024 14:51
Kaynak: Haber Merkezi
Euroleague şampiyonluk oranları belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

THY Euroleague'de yeni sezon başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte takımların şampiyonluk oranları da belli oldu.

İddaa tarafından belirlenen oranlara göre turnuvanın favorisi, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos.

Yunan ekibi, Ataman'ın ilk sezonunda yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu, finalde ise bir önceki yılın şampiyonu Real Madrid'i yenerek şampiyon olmuştu. Panathinaikos'a 3.80 oran verildi.

Son 3 yılın finalisti Real Madrid'in şampiyonluk oranı 4.70 olarak belirlendi.

İlk dörtteki diğer iki sıra, geçen sene final four'u tamamlayan takımların oldu. Olympiakos'a 5.50, Fenerbahçe Beko'ya 7.50 oran verildi. Anadolu Efes'in şampiyonluk oranı ise 18 olarak belirlendi.

Bu sezon turnuvada yer alan 18 takımın şampiyonluk oranları şu şekilde sıralandı:

Panathinaikos  3.80
Real Madrid  4.70
Olympiacos  5.80
Fenerbahçe Beko  7.50
AS Monaco  9.20
Barcelona   10.00
Anadolu Efes  18.00
Olimpia Milano  21.00
Kızılyıldız  24.00
Partizan  24.00
Baskonia  40.00
Virtus Bologna  40.00
Bayern Münih  45.00
Maccabi Tel Aviv  45.00
Paris Basketball 70.00
Zalgiris Kaunas  90.00
LDLC ASVEL 150.00
ALBA Berlin  200.00
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