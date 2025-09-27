Euroleague şampiyonluk oranları belli oldu

THY Euroleague'de yeni sezon öncesi şampiyonluk bahis oranları belirlendi.

2024'te şampiyonluğa ulaşan ve geçen sene final four'da Fenerbahçe Beko'ya kaybeden Panathinaikos, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da favori olarak belirlendi.

Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, 9.40 oranla 4'üncü favori oldu.

Olympiakos 2'nci, Real Madrid ise 3'üncü favori olarak gösterilirken ligi yeni ekibi Hapoel Tel Aviv ve geçtiğimiz yılın finalisti Monaco'ya 10 oran verildi.

Bu sezon 20 takımın mücadele edeceği turnuvada takımların şampiyonluk oranları şu şekilde:

▪️Panathinaikos - 3.20

▪️Olympiacos - 3.85

▪️Real Madrid - 7.60

▪️Fenerbahçe Beko - 9.40

▪️Hapoel Tel Aviv - 10.00

▪️AS Monaco - 10.00

▪️Anadolu Efes - 18.00

▪️Barcelona - 18.00

▪️Partizan - 24.00

▪️Olimpia Milano - 25.00

▪️Kızılyıldız - 27.00

▪️Dubai Basketball - 29.00

▪️Maccabi Tel Aviv - 30.00

▪️Virtus Bologna - 50.00

▪️Zalgiris Kaunas - 50.00

▪️Valencia Basket - 60.00

▪️Bayern Münih - 70.00

▪️Baskonia - 90.00

▪️Paris Basketball - 120.00

▪️Asvel - 150.00

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe Beko'ya 7.50, finale yükselen Monaco'ya ise 9.20 oran verilmişti.

Euroleague'de yeni sezon önümüzdeki hafta başlayacak.