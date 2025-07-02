Euroleague şampiyonu Fenerbahçe kabuk değiştiriyor

MEHMET ÖZKAYA-İSTANBUL// (DHA) - EUROLEAGUE şampiyonu Fenerbahçe kabuk değiştiriyor. Son dört sezondur takımın önemli parçalarından biri olan Marko Gudurıc sezon sonu takımdan ayrıldı. Fenerbahçe Beko'nun bu yıl elde ettiği başarıların en önemli pay sahiplerinden biri olan 2.03'lük yıldız isim Nigel Hayes-Davis NBA takımlarından Phoenix Suns ile tam garantili 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı-lacivertli kulübün bir diğer yıldız ismi Tarık Bıberovic'in NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile anlaştığı öne sürüldü.

Öte yandan takımın tecrübeli isimlerinden 37 yaşındaki Erıc McCollum ise eski takımı Galatasaray'a döndü. Sarı-lacivertli takımın yeni sezonda da iddialı olacağı ve önümüzdeki günlerde transfer takviyesi ile takımın güçleneceği belirtildi.