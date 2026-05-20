Euroleague tarihinin en başarılı takımı Real Madrid

Basketbol Avrupa Ligi’nde gözler, 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek Final Four organizasyonuna çevrildi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon Fenerbahçe, Real Madrid, Valencia Basket ve Olimpiakos şampiyonluk mücadelesi verecek.

REAL MADRID 11 DEFA KAZANDI

Euroleague tarihinin en başarılı takımı konumundaki Real Madrid, organizasyonda bugüne kadar 11 kez kupayı müzesine götürdü.

İspanyol devi, 1960’lı yıllardan itibaren Avrupa basketbolunda kurduğu hakimiyeti sonraki dönemlerde de sürdürdü ve son olarak 2023 yılında şampiyonluğa ulaştı.

Bu sezon da favoriler arasında gösterilen eflatun-beyazlı ekip, Final Four'da bir kez daha Avrupa’nın zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Normal sezonu lider tamamlayan Olimpiakos ise organizasyonda bugüne kadar üç şampiyonluk yaşadı. Yunanistan temsilcisi, 1997’nin ardından 2012 ve 2013 yıllarında üst üste kupaya uzanarak Avrupa basketbolunda önemli bir döneme damga vurdu.

SEZONUN SÜRPRİZİ VALENCIA

Son şampiyon Fenerbahçe ise Euroleague’de iki kez mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler ilk kupasını 2017’de İstanbul’da kazanırken, ikinci şampiyonluğunu 2025 yılında Abu Dabi’de elde etti.

Bu sezon Dörtlü Final’de yer alan takımlar arasında en dikkat çekici hikâyelerden biri ise Valencia Basket’e ait oldu.

İspanyol temsilcisi tarihinde ilk kez Final Four'a yükselirken normal sezondaki istikrarlı performansını play-off aşamasına da taşıdı. Valencia, organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanarak sürpriz bir başarıya imza atmaya çalışacak.

EuroLeague tarihinde Real Madrid’in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ekipler ise PBC CSKA Moscow ve Panathinaikos B.C. oldu. CSKA Moskova sekiz, Panathinaikos ise yedi kez Avrupa’nın zirvesine çıktı.

EUROLEAGUE TARİHİ

Organizasyon tarihinde ayrıca Maccabi Tel Aviv 6, Varese beş şampiyonluk yaşarken Barcelona, Anadolu Efes ve Virtus Bologna gibi ekipler de kupayı ikişer kez kazandı.

Euroleague tarihinde dikkat çeken kırılma noktalarından biri ise 2000-2001 sezonunda yaşandı. FIBA ile ULEB arasındaki anlaşmazlık nedeniyle aynı sezonda iki farklı organizasyon düzenlenirken, daha sonra taraflar anlaşarak Avrupa basketbolunun en üst düzey turnuvasını Euroleague çatısı altında birleştirdi.

Avrupa basketbolunda 1988 yılında uygulanmaya başlayan Dörtlü Final formatı ise organizasyonun marka değerini artıran en önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor.