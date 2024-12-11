Euroleague (THY Avrupa Ligi) 15. hafta maçları başlıyor | Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in maçları ne zaman ve hangi kanalda?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği THY Avrupa Ligi 15. hafta karşılaşmaları, yarın itibarıyla başlıyor. Türk takımları Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu hafta kendi sahalarında önemli mücadelelere çıkacak. İşte THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta programı ve detayları:

FENERBAHÇE BEKO – MONACO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, 15. hafta kapsamında Fransa temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Maç, 12 Aralık Perşembe günü İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko, seyirci desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE BEKO – MONACO KANAL BİLGİSİ

Fenerbahçe Beko – Monaco Maçı S Sport 1 televizyonundan şifreli olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES – PANATHİNAİKOS AKTOR MAÇI NE ZAMAN?

Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 13 Aralık Cuma günü, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. Mücadele, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes, zorlu rakibi karşısında önemli bir galibiyet arayacak.

ANADOLU EFES – PANATHİNAİKOS KANAL BİLGİSİ

Anadolu Efes – Panathinaikos AKTOR Maçı S Sport 1 televizyonundan şifreli olarak yayınlanacak.

THY AVRUPA LİGİ 15. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12 Aralık Perşembe: 20.45 Fenerbahçe Beko – Monaco (Fransa) 21.00 ALBA Berlin (Almanya) – Partizan (Sırbistan) 22.30 Baskonia (İspanya) – Virtus Segafredo Bologna (İtalya) 22.45 Real Madrid (İspanya) – Zalgiris (Litvanya) 22.45 Bayern Münih (Almanya) – Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)



13 Aralık Cuma: 20.30 Anadolu Efes – Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) 22.30 Barcelona (İspanya) – EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) 22.30 Kızılyıldız (Sırbistan) – Olympiakos (Yunanistan) 23.00 ASVEL (Fransa) – Paris Basketbol (Fransa)

EUROLEAGUE PUAN DURUMU (14. HAFTA)

18 takımlı Euroleague'in (THY Avrupa Ligi) puan durumu şöyle:

Euroleague'in ilk sırasında, oynadığı 14 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik alan Paris Basketbol bulunuyor. Fenerbahçe Beko 10 galibiyet 4 beraberlikle ikinci, Olimpiacos ise 9 galibiyet 5 yenilgi ile üçüncü sırada. Anadolu Efes ise 7 galibiyet 7 mağlubiyetle ligin 11'inci sırasında bulunuyor.