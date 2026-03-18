Euroleague’de 32'nci hafta heyecanı başlıyor

Euroleague’de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda haftanın programı, 20 Mart Cuma günü tamamlanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın sahasında Fransa ekibi Monaco’yu ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 18. sırada yer alırken sezonun son bölümünde çıkış arıyor.

FENERBAHÇE LİDER

Fenerbahçe ise haftayı cuma günü oynayacağı EA7 Emporio Armani Milan maçıyla tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, bir maçı eksik olmasına rağmen 22 galibiyet ve 9 yenilgiyle liderlik koltuğunda bulunuyor.

EuroLeague’de haftanın öne çıkan mücadelelerinden birinde ise İspanyol ekipleri Valencia ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Yunan temsilcisi Olimpiakos’un Baskonia’yı ağırlayacağı maç da haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Haftanın programı (TSİ) şu şekilde:

Yarın:

20.00 Valencia-Barcelona

20.30 Anadolu Efes-AS Monaco

22.05 Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna

22.15 Olimpiakos-Baskonia

22.30 Bayern Münih-Dubai Basketbol

22.45 Paris Basketbol-Partizan

20 Mart Cuma:

20.45 Fenerbahçe-EA7 Emporio Armani Milan

21.00 Zalgiris Kaunas-Real Madrid

22.15 Panathinaikos-Kızılyıldız

22.45 ASVEL-Maccabi