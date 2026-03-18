Euroleague’de 32'nci hafta heyecanı başlıyor

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Euroleague'de 32'nci hafta maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe cuma günü EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlarken Anadolu Efes, Monaco'yu konuk edecek.
Euroleague’de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda haftanın programı, 20 Mart Cuma günü tamamlanacak.
Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın sahasında Fransa ekibi Monaco’yu ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 18. sırada yer alırken sezonun son bölümünde çıkış arıyor.
FENERBAHÇE LİDER
Fenerbahçe ise haftayı cuma günü oynayacağı EA7 Emporio Armani Milan maçıyla tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, bir maçı eksik olmasına rağmen 22 galibiyet ve 9 yenilgiyle liderlik koltuğunda bulunuyor.
EuroLeague’de haftanın öne çıkan mücadelelerinden birinde ise İspanyol ekipleri Valencia ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Yunan temsilcisi Olimpiakos’un Baskonia’yı ağırlayacağı maç da haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.
Haftanın programı (TSİ) şu şekilde:
Yarın:
20.00 Valencia-Barcelona
20.30 Anadolu Efes-AS Monaco
22.05 Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna
22.15 Olimpiakos-Baskonia
22.30 Bayern Münih-Dubai Basketbol
22.45 Paris Basketbol-Partizan
20 Mart Cuma:
20.45 Fenerbahçe-EA7 Emporio Armani Milan
21.00 Zalgiris Kaunas-Real Madrid
22.15 Panathinaikos-Kızılyıldız
22.45 ASVEL-Maccabi