Euroleague’de Bu Hafta: Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Maçları Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Euroleague’de 19. hafta heyecanı başlıyor ve normal sezonun ilk yarısı bu hafta oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Basketbolseverlerin en çok merak ettiği soruların başında “Fenerbahçe Beko maçı hangi gün, saat kaçta?”, “Anadolu Efes maçı ne zaman ve hangi kanalda?” gibi aramalar geliyor. Türk temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes sahneye çıkarken, Euroleague’de dev mücadeleler basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

EUROLEAGUE’DE İLK YARI TAMAMLANIYOR

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Euroleague’de 19. hafta maçları ile normal sezonun ilk yarısı sona erecek. Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, haftanın kritik mücadelelerine 2 Ocak Cuma günü çıkacak.

FENERBAHÇE BEKO BU HAFTA KİMİNLE OYNUYOR?

Son 9 maçının 8’ini kazanan ve form grafiğini yukarı taşıyan Fenerbahçe Beko, bu hafta zorlu bir deplasmana çıkacak. Sarı-lacivertliler, İspanya temsilcisi Baskonia ile kozlarını paylaşacak.

Maç Tarih Saat (TSİ) Sahne Yayın Kanalı Baskonia – Fenerbahçe Beko 2 Ocak Cuma 22:00 Buesa Arena S Sport 1 (şifreli)

Bir maçı ertelenen Fenerbahçe Beko, 11 galibiyet – 6 yenilgi ile haftaya 5. sırada giriyor.

ANADOLU EFES BU HAFTA KİMİNLE OYNUYOR?

Son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Anadolu Efes, bu hafta sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı konuk edecek. Son 6 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmayla yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Maç Tarih Saat (TSİ) Sahne Yayın Kanalı Anadolu Efes – Kızılyıldız 2 Ocak Cuma 20:00 Basketbol Gelişim Merkezi S Sport 1 (canlı ve şifreli)

Anadolu Efes haftaya 6 galibiyet – 12 yenilgi ile 17. sırada giriyor ve bu mücadele büyük önem taşıyor.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKEN MAÇLARI

Panathinaikos – Olimpiakos derbisi (2 Ocak Cuma – 22:15)

Real Madrid – Dubai Basketbol

Virtus Bologna – EA7 Armani Milan

Özellikle Panathinaikos – Olimpiakos Yunan derbisi haftanın en dikkat çekici karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Fenerbahçe Beko maçı hangi gün ve saat kaçta?

Fenerbahçe Beko – Baskonia maçı 2 Ocak Cuma günü 22:00’de oynanacak.

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Karşılaşma S Sport 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes maçı ne zaman?

Anadolu Efes – Kızılyıldız maçı 2 Ocak Cuma günü saat 20:00’de başlayacak.

Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Euroleague’de bu hafta başka hangi önemli maçlar var?

Panathinaikos – Olimpiakos derbisi başta olmak üzere birçok kritik karşılaşma basketbolseverleri bekliyor.

Euroleague’de bu hafta Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes için büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Beko zorlu Baskonia deplasmanında galibiyet ararken, Anadolu Efes ise Kızılyıldız karşısında nefes almak istiyor. Her iki karşılaşma da S Sport 1 kanalından basketbolseverlerle buluşacak.