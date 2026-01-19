EuroLeague’de Bu Hafta: Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in Maçları Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

EuroLeague’de sezonun en yoğun dönemlerinden biri yaşanıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu hafta 7. kez çift maç haftası oynanacak. Basketbolseverleri dört gün boyunca arka arkaya kritik karşılaşmalar beklerken, gözler özellikle Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes üzerinde olacak.

EuroLeague’de 23. hafta maçları 20 ve 21 Ocak’ta, 24. hafta karşılaşmaları ise 22 ve 23 Ocak’ta oynanacak.

ANADOLU EFES’İN EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

EuroLeague’de bu sezon beklentilerin altında kalan Anadolu Efes, çift maç haftasında çıkış arıyor. Lacivert-beyazlı ekip, haftanın ilk maçında tarafsız sahada mücadele edecek.

20 Ocak Pazartesi – 20:30 | Hapoel IBI – Anadolu Efes (Bulgaristan)

| Hapoel IBI – Anadolu Efes (Bulgaristan) 22 Ocak Perşembe – 20:30 | Anadolu Efes – Olympiakos

Geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague’de 18. sırada bulunuyor. Son 6 maçını kaybeden İstanbul temsilcisi, bu hafta oynayacağı karşılaşmalarla kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE BEKO’NUN EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

EuroLeague’de üst sıralardaki yerini korumak isteyen Fenerbahçe Beko, bu hafta biri deplasman biri iç saha olmak üzere iki zorlu maça çıkacak.

21 Ocak Çarşamba – 22:30 | Virtus Bologna – Fenerbahçe Beko

| Virtus Bologna – Fenerbahçe Beko 23 Ocak Cuma – 20:45 | Fenerbahçe Beko – Kosner Baskonia

Bir maçı eksik olmasına rağmen 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle EuroLeague’de 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son maçında Valencia Basket’i 82-79 mağlup ederek moral bulmuştu.

EUROLEAGUE 23. HAFTA MAÇ PROGRAMI (TSİ)

Tarih Saat Maç 20 Ocak 20:30 Hapoel IBI – Anadolu Efes 20 Ocak 22:45 Real Madrid – EA7 Emporio Armani Milan 21 Ocak 22:30 Virtus Bologna – Fenerbahçe Beko

EUROLEAGUE 24. HAFTA MAÇ PROGRAMI (TSİ)

Tarih Saat Maç 22 Ocak 20:30 Anadolu Efes – Olympiakos 23 Ocak 20:45 Fenerbahçe Beko – Kosner Baskonia

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bu hafta oynanacak tüm EuroLeague karşılaşmaları, Türkiye’de S Sport 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

EuroLeague’de bu hafta neden çift maç haftası oynanıyor?

Yoğun fikstür nedeniyle bazı haftalarda takımlar aynı hafta içinde iki maça çıkıyor.

Fenerbahçe Beko bu hafta kaç maç oynayacak?

Fenerbahçe Beko, biri deplasman biri iç saha olmak üzere 2 maça çıkacak.

Anadolu Efes’in bu haftaki maçları nerede oynanacak?

Anadolu Efes ilk maçını Bulgaristan’da, ikinci maçını ise İstanbul’da oynayacak.

EuroLeague maçları hangi kanalda, şifreli mi?

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Euroleague maçları S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

EuroLeague’de bu hafta oynanacak çift maç haftası, Türk takımları için sezonun en kritik virajlarından biri olacak. Anadolu Efes çıkış ararken, Fenerbahçe Beko üst sıralardaki yerini koruma mücadelesi verecek. Basketbolseverler için tempolu ve heyecan dolu bir EuroLeague haftası kapıda.