EuroLeague’de Bu Hafta: Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague heyecanı 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Fenerbahçe Beko - Partizan mücadelesi olacak. Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko - Partizan maçı saat kaçta?, hangi kanalda?, EuroLeague puan durumu ve takımların son form grafikleri gibi sorulara yanıt ararken, biz de sizler için tüm detayları tek bir sayfada topladık.

EuroLeague'in son şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, bu sezon çıktığı 11 maçın 6’sını kazanırken 5’inde mağlup oldu. Haftaya averajla 10. sırada girdi. Ev sahibi Partizan ise 11 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 17. sırada yer alıyor. Bu kritik mücadele, iki takımın da sıralamadaki yerini doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN PUAN DURUMU (EUROLEAGUE 2025)

Takım O G M Attığı / Yediği Sıralama Fenerbahçe Beko 11 6 5 870:870 10. Partizan 11 4 7 905:946 17.

İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE REKABET GEÇMİŞİ

Fenerbahçe Beko ile Partizan bugüne kadar EuroLeague’de 10 kez karşılaştı. 2007'den beri süren bu rekabette iki ekip de 5'er galibiyet aldı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçların biri Fenerbahçe'nin sahasında 89-72 kazanılırken, Partizan kendi evinde 90-81 galip geldi.

Toplam Maç Fenerbahçe Galibiyet Partizan Galibiyet Son 2 Maç Sonucu 10 5 5 FB 89-72 | PTZ 90-81

FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN MAÇI ANALİZİ

Her iki takım da sezonun kritik virajlarından birine giriyor. Fenerbahçe, tecrübeli kadrosu, hücum verimliliği ve savunma sertliğiyle deplasmandan galibiyet çıkarmak istiyor. Partizan ise ev sahibi avantajını kullanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe’nin deplasman performansı ve ritim yakalama isteği

Partizan’ın iç sahadaki EuroLeague atmosferi ve hücum gücü

Maçın play-off yarışında kritik öneme sahip olması

Skor dengesi ve bireysel performansların belirleyici rolü

Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman?

Maç 20 Kasım 2025 Cuma günü EuroLeague'in 12. haftası kapsamında oynanacak.

Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada?

Sarı-lacivertli ekip 6 galibiyetle EuroLeague sıralamasında 10. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe - Partizan rekabetinde galibiyet sayısı eşit mi?

Evet. İki takım 5’er galibiyetle dengede.

Fenerbahçe - Partizan maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Partizan maçı, Belgrad Arena’da oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.30’da başlayacak ve mücadele S Sport 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.