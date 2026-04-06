Euroleague’de çift hafta mesaisi: Kritik viraj
Normal sezonun son düzlüğüne girilirken EuroLeague’de sezonun son çift maç haftasında Fenerbahçe zirveyi, Anadolu Efes ise prestij arayacak.
Euroleague’de bu sezonun 9. ve son çift maç haftası başlıyor. 36. hafta karşılaşmaları yarın ve 8 Nisan’da, 37. hafta maçları ise 9-10 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Son haftalarda form düşüşü yaşayan Fenerbahçe, 36. haftada yarın saat 19.00’da Sofya’da Hapoel ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 37. haftada ise 9 Nisan Perşembe günü sahasında Real Madrid’i ağırlayacak. 23 galibiyetle averajla ikinci sırada yer alan temsilci, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.
EFES'İN KONUĞU PARTİZAN
Sezon beklentilerinin uzağında kalan Anadolu Efes ise 36. haftada 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da Partizan’ı konuk edecek.
Lacivert-beyazlı ekip, 37. haftada ise 10 Nisan Cuma günü Dubai Basketbol ile Saraybosna’da karşı karşıya gelecek. 10 galibiyetle 19. sırada bulunan Efes, sezonu daha iyi bir noktada tamamlamaya çalışacak.
Play-off hattındaki mücadele de dikkat çekiyor. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, yarın Barcelona deplasmanına çıkacak, ardından Valencia Basket ile karşılaşacak. 20 galibiyetle 7. sırada bulunan Yunan ekibi, ilk 6 hedefi için kritik maçlara çıkacak.
36. HAFTA PROGRAMI
19.00 Hapoel-Fenerbahçe
20.00 Zalgiris-Dubai Basketbol
21.00 Kızılyıldız-Paris Basketbol
21.15 Olimpiakos-Real Madrid
21.30 Virtus Bologna-Bayern Münih
21.30 Valencia Basket-Milano
21.30 Barcelona-Panathinaikos
22.00 Baskonia-Maccabi
8 Nisan:
20.30 Monaco-ASVEL
20.30 Anadolu Efes-Partizan
37. HAFTA PROGRAMI:
9 Nisan:
19.30 Hapoel IBI-Olimpiakos
20.45 Fenerbahçe-Real Madrid
21.30 Milano-Bayern Münih
21.45 Valencia-Panathinaikos
22.00 Paris-Maccabi
10 Nisan:
20.30 Monaco-Barcelona
21.00 Dubai Basketbol-Anadolu Efes
21.30 Virtus Bologna-Baskonia
21.30 Partizan-Zalgiris
21.45 ASVEL-Kızılyıldız