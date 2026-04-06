Euroleague’de çift hafta mesaisi: Kritik viraj

Euroleague’de bu sezonun 9. ve son çift maç haftası başlıyor. 36. hafta karşılaşmaları yarın ve 8 Nisan’da, 37. hafta maçları ise 9-10 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Son haftalarda form düşüşü yaşayan Fenerbahçe, 36. haftada yarın saat 19.00’da Sofya’da Hapoel ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 37. haftada ise 9 Nisan Perşembe günü sahasında Real Madrid’i ağırlayacak. 23 galibiyetle averajla ikinci sırada yer alan temsilci, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

EFES'İN KONUĞU PARTİZAN

Sezon beklentilerinin uzağında kalan Anadolu Efes ise 36. haftada 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da Partizan’ı konuk edecek.

Lacivert-beyazlı ekip, 37. haftada ise 10 Nisan Cuma günü Dubai Basketbol ile Saraybosna’da karşı karşıya gelecek. 10 galibiyetle 19. sırada bulunan Efes, sezonu daha iyi bir noktada tamamlamaya çalışacak.

Play-off hattındaki mücadele de dikkat çekiyor. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, yarın Barcelona deplasmanına çıkacak, ardından Valencia Basket ile karşılaşacak. 20 galibiyetle 7. sırada bulunan Yunan ekibi, ilk 6 hedefi için kritik maçlara çıkacak.

36. HAFTA PROGRAMI

19.00 Hapoel-Fenerbahçe

20.00 Zalgiris-Dubai Basketbol

21.00 Kızılyıldız-Paris Basketbol

21.15 Olimpiakos-Real Madrid

21.30 Virtus Bologna-Bayern Münih

21.30 Valencia Basket-Milano

21.30 Barcelona-Panathinaikos

22.00 Baskonia-Maccabi

8 Nisan:

20.30 Monaco-ASVEL

20.30 Anadolu Efes-Partizan

37. HAFTA PROGRAMI:

9 Nisan:

19.30 Hapoel IBI-Olimpiakos

20.45 Fenerbahçe-Real Madrid

21.30 Milano-Bayern Münih

21.45 Valencia-Panathinaikos

22.00 Paris-Maccabi

10 Nisan:

20.30 Monaco-Barcelona

21.00 Dubai Basketbol-Anadolu Efes

21.30 Virtus Bologna-Baskonia

21.30 Partizan-Zalgiris

21.45 ASVEL-Kızılyıldız