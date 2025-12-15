Euroleague’de çift maç haftası

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu EuroLeague’de bu sezonun beşinci çift maç haftası oynanacak.

Organizasyonda 16. hafta karşılaşmaları yarın ve 17 Aralık Çarşamba günü, 17. hafta müsabakaları ise 18 Aralık Perşembe ve 19 Aralık Cuma günü basketbolseverlerle buluşacak.

Son şampiyon Fenerbahçe, formda girdiği bu periyotta kritik bir fikstüre çıkıyor. Euroleague’de oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 16. haftada yarın saat 20.45’te Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk edecek.

Fenerbahçe, 17. hafta mücadelesinde ise 18 Aralık Perşembe günü TSİ 22.30’da EA7 Emporio Armani Milan’a konuk olacak.

Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Fenerbahçe, haftaya 4. sırada girdi. Sarı-lacivertlilerin Olimpiakos ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşma ise program yoğunluğu nedeniyle ertelenmişti.

EFES YENİ BAŞLANGIÇ PEŞİNDE

Sezona beklentilerin uzağında başlayan Anadolu Efes ise çift maç haftasını yeni bir başlangıç olarak görüyor.

Lacivert-beyazlılar, başantrenörlük görevine getirilen Pablo Laso yönetiminde ilk olarak 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 21.00’de Zalgiris’e konuk olacak. Efes, haftanın ikinci maçında 19 Aralık Cuma günü saat 20.30’da Dubai Basketbol’u İstanbul’da ağırlayacak.

Euroleague’de 15 hafta sonunda 5 galibiyet ve 10 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 18. sırada yer alıyor. Çift maç haftası, lacivert-beyazlı ekip için sıralamada yeniden yükselme adına önemli bir fırsat olacak.

Çift maç haftasında oynanacak karşılaşmalar, zirve yarışı kadar play-off hattı mücadelesini de doğrudan etkileyecek. Ligde 16 ve 17'nci haftanın fikstürü şu şekilde:

16. hafta

Yarın:

19.00 Dubai Basketbol-Maccabi

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos

22.05 Hapoel IBI-Kızılyıldız

22.15 Olimpiakos-Valencia Basket

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Real Madrid

23.00 Paris Basketbol-Barcelona

17 Aralık Çarşamba:

21.00 Zalgiris-Anadolu Efes

22.00 ASVEL-Bayern Münih

22.30 Partizan-Virtus Bologna

22.30 Baskonia-Monaco

17. hafta

18 Aralık Perşembe:

22.05 Maccabi-Valencia Basket

22.15 Panathinaikos-Hapoel IBI

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Fenerbahçe

22.45 Real Madrid-Paris Basketbol

19 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Dubai Basketbol

21.00 Zalgiris-Partizan

21.30 Monaco-Bayern Münih

22.15 Olimpiakos-LDLC ASVEL

22.30 Barcelona-Baskonia

22.45 Kızılyıldız-Virtus Bologna