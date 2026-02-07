Euroleague’de görünüm: Fenerbahçe fırtınası

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Euroleague’de 27'nci hafta maçları tamamlandı. Çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Beko, zirvedeki yerini korudu.

Sarı-lacivertliler, 26'ncı haftada deplasmanda Barcelona’yı 82-78 mağlup etti. 27. haftada ise Fransa’da Paris Basketball karşısında 92-90’lık galibiyet alan Fenerbahçe, üst üste 6. kez sahadan galip ayrıldı.

Euroleague’de oynadığı 26 maçta 19 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, bir maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü.

ANADOLU EFES KENDİNE GELDİ

Bu sezon beklentilerin altında kalan Anadolu Efes, çift maç haftasında kötü gidişe son verdi. Lacivert-beyazlılar, 26. haftada sahasında Valencia Basket’i 107-90 yenerek EuroLeague’de 9 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Efes, 27. haftada ise evinde Žalgiris’i 92-82 mağlup etti ve bu sezon EuroLeague’de ikinci kez üst üste galibiyet aldı. Anadolu Efes, 27 hafta sonunda 8 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 19. sırada yer aldı.

PANATHINAIKOS HAFTAYI DENGEDE KAPATTI

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı Panathinaikos, çift maç haftasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

Yunan ekibi, 26. haftada sahasında Real Madrid’i 82-81 mağlup etti. Milli oyuncular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven’in forma giydiği Panathinaikos, 27. haftada ise deplasmanda Partizan’a 78-62 yenildi.

Son şampiyon Panathinaikos, 27 hafta sonunda 16 galibiyet ve 11 yenilgiyle averajla 8. sırada bulunuyor.

Euroleague'de 27'nci hafta sonrası oluşan puan tablosu şu şekilde: