Euroleague’de haftanın dikkat çekenleri: Efes zorlu sınavda, Fenerbahçe, Belgrad deplasmanında

EuroLeague’de 12. hafta heyecanı yarın başlıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda üç güne yayılan dev fikstür, kritik karşılaşmalara sahne olacak. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri İstanbul’da oynanacak. Son haftalarda çıkış arayan Anadolu Efes, 20 Kasım Perşembe akşamı güçlü Barcelona’yı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki karşılaşma 20.30’da başlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 11 maçta aldığı 4 galibiyet, 7 yenilgiyle haftaya 16. sırada giriş yaptı.

Fenerbahçe ise haftanın en sert deplasmanlarından birine çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 21 Kasım Cuma gecesi Belgrad Arena’da Partizan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka 22.30’da başlayacak. İstanbul ekibi ilk 11 haftada 6 galibiyet 5 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.

Euroleague’de 12. haftanın TSİ maç programı ise şöyle:

Yarın:

22.00 LDLC ASVEL-Monaco

20 Kasım Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Barcelona

22.15 Panathinaikos-Dubai Basketbol

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Hapoel IBI

22.45 Real Madrid-Zalgiris

21 Kasım Cuma:

22.15 Olimpiacos-Paris Basketbol

22.30 Virtus Bologna-Maccabi Rapyd

22.30 Partizan-Fenerbahçe

22.30 Baskonia-Bayern Münih

23.00 Valencia Basket-Kızılyıldız