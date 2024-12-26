Euroleague’de ikinci devre heyecanı başlıyor

Spor Servisi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Euroleague’in ikinci devresi, bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Anadolu Efes ve Fenerbahçe’nin mücadele ettiği Euroleague’in 18. haftasında yarın ve 27 Aralık Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak. Oynadığı son 3 maçı kazanarak 10 galibiyete ulaşan 7. sıradaki Anadolu Efes, yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Gaston Medecin Salonu’nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00’de başlayacak. Son 2 karşılaşmayı kaybeden bir maçı eksik Fenerbahçe ise 10 galibiyetle 5. sırada bulunduğu ligde Sırbistan temsilcisi Partizan’a konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele, 27 Aralık Cuma günü TSİ 22.30’da Belgrad Arena’da oynanacak.