Euroleague’de ilk yarı tamamlanıyor: Haftanın programı
Euroleague’de 19. hafta maçlarıyla normal sezonun ilk yarısı sona erecek. Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia’ya konuk olurken, Anadolu Efes sahasında Kızılyıldız’ı ağırlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Euroleague’de 19. haftanın perdesi yarın açılacak. Normal sezonun ilk yarısı, yarın ve 2 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Turnuvada ikişer şampiyonluğu bulunan Türk temsilcileri Fenerbahçe ile Anadolu Efes, haftanın maçlarını 2 Ocak Cuma günü oynayacak. Son 9 Euroleague maçının 8’ini kazanan Fenerbahçe, Baskonia deplasmanına çıkacak.
Buesa Arena’da oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Bir maçı ertelenen sarı-lacivertli ekip, 11 galibiyet ve 6 yenilgiyle haftaya 5. sırada girdi.
Anadolu Efes ise son 6 maçında yalnızca 1 galibiyet almasının ardından Kızılyıldız karşısında çıkış arayacak.
Saat 20.00’de başlayacak mücadeleye Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. Lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet ve 12 yenilgiyle 17. sırada bulunuyor.
YUNAN DERBİSİ OYNANACAK
Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri Panathinaikos ile Olimpiakos arasında oynanacak Yunan derbisi olacak. Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos’ta milli oyuncular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven forma giyiyor. Derbi, 2 Ocak Cuma günü TSİ 22.15’te oynanacak. Yeşil-beyazlı ekip, 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle haftaya 3. sırada girdi.
Maç programı
Yarın:
22.05 Hapoel IBI-Zalgiris
22.15 ASVEL-Paris Basketbol
22.30 Valencia Basket-Partizan
22.30 Barcelona-Monaco
2 Ocak Cuma:
20.00 Anadolu Efes-Kızılyıldız
22.00 Baskonia-Fenerbahçe
22.15 Panathinaikos AKTOR-Olimpiakos
22.30 Virtus Bologna-EA7 Emporio Armani Milan
22.45 Real Madrid-Dubai Basketbol
23.00 Bayern Münih-Maccabi