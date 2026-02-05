Giriş / Abone Ol
Euroleague’de lider Fenerbahçe bugün Paris deplasmanına çıkacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45’te başlayacak.

Spor
  • 05.02.2026 10:17
  • Giriş: 05.02.2026 10:17
  • Güncelleme: 05.02.2026 10:23
Kaynak: Spor Servisi
Euroleague’de lider Fenerbahçe, Paris deplasmanında
Fenerbahçe, Euroleague’in 27. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Adidas Arena’da oynanacak mücadele, TSİ 22.45’te başlayacak ve karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda elde ettiği 18 galibiyet ve 7 mağlubiyetle Euroleague’de zirvede yer alıyor.

Son dönemde form grafiğini yükselten Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul temsilcisi, son maçında Barcelona’yı deplasmanda 82-78 mağlup etmişti.

Ev sahibi Paris Basketbol ise bu sezon oynadığı maçlarda 8 galibiyet ve 17 yenilgi alarak 17. sırada bulunuyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Fenerbahçe, rakibini sahasında 96-77’lik skorla geçmişti.

