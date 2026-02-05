Euroleague’de lider Fenerbahçe, Paris deplasmanında
Euroleague’de lider Fenerbahçe bugün Paris deplasmanına çıkacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45’te başlayacak.
Fenerbahçe, Euroleague’in 27. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.
Adidas Arena’da oynanacak mücadele, TSİ 22.45’te başlayacak ve karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda elde ettiği 18 galibiyet ve 7 mağlubiyetle Euroleague’de zirvede yer alıyor.
Son dönemde form grafiğini yükselten Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul temsilcisi, son maçında Barcelona’yı deplasmanda 82-78 mağlup etmişti.
Ev sahibi Paris Basketbol ise bu sezon oynadığı maçlarda 8 galibiyet ve 17 yenilgi alarak 17. sırada bulunuyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Fenerbahçe, rakibini sahasında 96-77’lik skorla geçmişti.