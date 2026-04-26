Euroleague’de MVP yine Sasha Vezenkov

Euroleague’de 2025-26 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Sasha Vezenkov oldu.

Olimpiakos forması giyen 30 yaşındaki forvet, oylamada Sylvain Francisco ve Elijah Bryant’ı geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Daha önce 2022-23 sezonunda da MVP seçilen Vezenkov, bu başarıyla Euroleague tarihinde iki kez bu ödülü kazanan ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti. Bu alanda daha önce yalnızca Anthony Parker aynı başarıyı yakalamıştı.

19.4 SAYI ORTALAMASI

Sezonu 19.4 sayı ortalamasıyla tamamlayan deneyimli oyuncu, 23.1 verimlilik puanıyla (PIR) da ligin en üst sırasında yer aldı.

6.6 ribaund ortalamasıyla oynayan Vezenkov, hücumdaki üretkenliğinin yanı sıra çok yönlü katkısıyla dikkat çekti.

Olimpiakos’un sezon boyunca ortaya koyduğu performansta kilit rol oynayan yıldız oyuncu, istikrarlı grafiğiyle bir kez daha Avrupa basketbolunun en değerli ismi oldu.