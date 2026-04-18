Euroleague’de play-off eşleşmeleri belli oldu

Euroleague’de 2025-26 sezonu normal perdesini kapatırken, 38. hafta maçlarının ardından play-off ve play-in tablosu şekillendi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda ilk 6 sırayı alan takımlar doğrudan play-off bileti alırken, 7 ile 10. basamak arasında yer alan ekipler play-in üzerinden son iki bileti arayacak.

Normal sezonu lider tamamlayan Olimpiakos’un ardından Valencia Basket ikinci, Real Madrid üçüncü, Fenerbahçe dördüncü sırada yer aldı. Zalgiris beşinci, Hapoel IBI ise altıncı olarak play-off’a doğrudan yükselen diğer takımlar oldu.

PLAY-IN'DEKİ TABLO

Sıralamada 7 ile 10. basamakta yer alan Panathinaikos, Monaco, Barcelona ve Kızılyıldız ise play-in aşamasında karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos ile Monaco arasındaki tek maçlı eşleşmenin galibi doğrudan play-off’a çıkacak. Kaybeden takım ise Barcelona-Kızılyıldız eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve bu maçın kazananı son play-off biletini alacak.

FINAL FOUR ATİNA'DA

Play-in karşılaşmaları 21-24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Play-off serileri ise 28 Nisan’da başlayacak ve üç galibiyete ulaşan takımlar adını dörtlü finale yazdıracak. Final Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina’da düzenlenecek.

Fenerbahçe, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 mağlubiyetle tamamlayarak averajla dördüncü sırayı aldı ve play-off’ta saha avantajını elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile eşleşti. Serinin ilk iki maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

EFES'İN HAYAL KIRIKLIĞI

Anadolu Efes ise beklentilerin uzağında kaldığı sezonu 12 galibiyet, 26 mağlubiyetle 19. sırada tamamladı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague’de son yılların en düşük performanslarından birine imza attı.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, son haftada Anadolu Efes’i farklı mağlup etmesine rağmen normal sezonu yedinci sırada bitirdi.

Cedi Osman’ın da formasını giydiği Yunan ekibi, play-in’de Monaco ile karşılaşacak ve play-off için tek maç üzerinden mücadele edecek.

Play-off eşleşmelerinde Olympiakos, play-in’den gelecek son takımı beklerken, Fenerbahçe-Zalgiris, Real Madrid-Hapoel ve Valencia Basket ile Panathinaikos-Monaco eşleşmesinin galibi karşı karşıya gelecek.