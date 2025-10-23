Euroleague’de Türk derbisi oynanacak

EUROLEAGUE Normal Sezon 6'ncı hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Fenerbahçe Beko'yu Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

Geçtiğimiz sezonu EuroLeague şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, bu sezona dalgalı bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, 2025-26 sezonunda geride kalan 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 14’üncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 5’inci haftasında sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih’i 88-73 mağlup ederek moral buldu.

Ev sahibi Anadolu Efes ise Avrupa kupalarındaki 881’inci maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar bugüne kadar Avrupa’da oynadığı 880 maçta 496 galibiyet ve 384 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague’de 632 maçta 339 galibiyet elde eden Anadolu Efes, son hafta sahasında Panathinaikos Aktor’a 95-81 mağlup olmuştu. Efes, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 16’ncı sırada yer alıyor.

İki Türk temsilcisi bugüne kadar Avrupa kupalarında 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe Beko 17, Anadolu Efes ise 9 galibiyet elde etti. EuroLeague’de oynanan 24 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 16, lacivert-beyazlılar 8 kez kazandı.

EuroLeague’de büyük heyecana sahne olacak Türk derbisinde, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile iki kez EuroLeague kupasını kaldıran Anadolu Efes, kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

