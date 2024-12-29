Euroleague’de yeni lider Monaco

Spor Servisi

Basketbolda Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Euroleague’de Fransa’yı temsil eden Monaco liderliğe yükseldi. Fenerbahçe, Zeljko Obradovic’in çalıştırdığı Sırp ekibi Partizan’a deplasmanda 90-81 kaybetti. Üst üste 3. yenilgisini alan sarı-lacivertliler haftayı 6. sırada tamamladı. Anadolu Efes ise deplasmanda Monaco’ya 94-75 yenildi ve haftayı 7. sırada bitirdi.

Monaco, bir diğer Fransa ekibi Paris Basketbol’dan liderliği devraldı. Kırmızı-beyazlı ekip, Anadolu Efes’i farklı mağlup ederek 12. galibiyetine uzandı ve averajla Olimpiakos’un önünde liderlik koltuğuna oturdu. Paris Basketbol ise deplasmanda Baskonia’ya 94-81 yenilerek 3. sıraya geriledi.