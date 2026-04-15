Euroleague’de yol haritası netleşti: Format korunacak, gelir modeli değişiyor

Euroleague organizasyonunun geleceğine yönelik kritik kararlar alındı. Avrupa basketbolunun en üst düzey ligi olan EuroLeague için 3 yıllık yol haritası, İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen toplantıda belirlendi.

Euroleague Commercial Assets (ECA) Yönetim Kurulu’nun yaptığı toplantının ardından yayımlanan açıklamada, organizasyonun hem sportif formatı hem de ekonomik yapısına ilişkin önemli başlıklar öne çıktı.

Yeni plana göre, 2026-27 sezonunda 20 takımlı lig usulü format korunacak. Yönetim Kurulu, mevcut sistemin devam edeceğini teyit ederken, orta vadede ligde genişleme ihtimalinin de gündemde tutulduğunu vurguladı.

Ayrıca Euroleague ile Eurocup şampiyonlarını bir araya getirecek sezon öncesi bir turnuva düzenlenmesi fikrinin de değerlendirildiği aktarıldı.

GELİR DAĞILIMINDA YENİ MODEL

Toplantının en dikkat çekici başlıklarından biri ise gelir paylaşımında yapılan değişiklik oldu. Yeni modele göre lisanslı kulüpler, kendi pazarlarında elde ettikleri net yayın gelirlerinin yüzde 65’ini koruyacak.

Kalan yüzde 35’lik bölüm ise tüm lisanslı kulüpler arasında eşit şekilde dağıtılacak.

Ticari gelir havuzunda ise daha performans odaklı bir yapı benimsendi.

Buna göre toplam gelirin yüzde 75’i sportif başarı, taraftar ilgisi (salon doluluk oranı, televizyon izlenmeleri ve dijital etkileşim dahil) ile kulüplerin geçmiş performanslarının birleşimi dikkate alınarak dağıtılacak. Kalan yüzde 25’lik kısım ise lisanslı kulüpler arasında eşit paylaşılacak.

Açıklamada, Euroleague ve lisanslı kulüplerin toplam ticari değerinin 3,2 milyar avro seviyesine ulaştığı bilgisi de paylaşıldı.

NBA İLE TEMAS SÜRÜYOR

Toplantıda ayrıca Avrupa basketbolunun geleceğine yönelik olası iş birlikleri de gündeme geldi. Özellikle NBA ile Avrupa’da yeni bir proje geliştirilmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

ECA Yönetimi, NBA ile yürütülen temasların “açık ve yapıcı” şekilde devam ettiğini ifade ederken Avrupa basketbolunu ileriye taşıyabilecek ortaklık fırsatlarının değerlendirilmeye devam edileceğini açıkladı.

Bu kapsamda önümüzdeki haftalarda somut adımların gündeme gelmesi bekleniyor.