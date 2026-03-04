Euroleague’in büyük planı: Hedef 2.5 milyar euro, NBA ile temas kuruldu

Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonu Euroleague, geleceğini şekillendirecek kritik bir toplantıya sahne oldu.

Ligin ticari haklarını yöneten Euroleague Commercial Assets (ECA) Hissedarlar Kurulu, 3 Mart 2026’da bir araya gelerek organizasyonun uzun vadeli büyüme stratejisini masaya yatırdı.

Toplantı sonunda, Euroleague’in kurumsal değerini üç sezon içinde 2.5 milyar euroya çıkarma hedefi içeren kapsamlı iş planı onaylandı.

FRANCHISE MODELİ GÜNDEMDE

ECA tarafından kabul edilen üç yıllık stratejik planın temel amacı, ligin kolektif değerini artırırken kulüplerin ekonomik gücünü de büyütmek. Planın öne çıkan başlıkları arasında şu maddeler yer aldı:

• Kalıcı lisans (franchise) modelinin değerlendirilmesi ve lisans sayısının artırılması

• Dijital dönüşüm ve doğrudan tüketiciye yönelik (direct-to-consumer) yayın ve içerik modellerinin güçlendirilmesi

COĞRAFİ GENİŞLEME STRATEJİLERİ

• Yönetim, operasyon ve ticari yapıda yapısal reformlar

• Ayrıca hissedarlar, büyüme projeleri için 1.5 milyar euroluk yatırım toplanması ihtimalini değerlendirme kararı aldı.

• Salonların modernizasyonu ve ticari geliştirme projeleri için ise en az 1 milyar euroluk ek sermaye artışı planlanıyor.

Bu yatırımla birlikte altyapı standartlarının yükseltilmesi, taraftar deneyiminin geliştirilmesi ve yeni gelir kalemlerinin oluşturulması hedefleniyor.

GELİRLERDE HIZLI BÜYÜME

Toplantıda paylaşılan finansal veriler, EuroLeague’in son yıllarda ciddi bir ekonomik büyüme yakaladığını gösterdi. Verilere göre:

Lig gelirlerinde yıllık bazda %9 artış öngörülüyor

Kulüplere yapılan ekonomik dağıtımın %18 artması bekleniyor

Son üç sezonda kulüp gelirleri toplamda %40 büyüdü

Maç günü gelirleri %85, ticari gelirler ise %30 arttı

Bu tablo, EuroLeague ekosisteminin finansal olarak giderek güçlendiğine işaret ediyor.

NBA İLE İŞ BİRLİĞİ İHTİMALİ

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise NBA ile yürütülen temaslar oldu. Euroleague CEO’su, NBA yöneticileriyle Avrupa’daki olası iş birlikleri hakkında yapılan görüşmelerle ilgili hissedarlara bilgi verdi.

ECA Kurulu, hem lig düzeyinde hem de kulüp bazında stratejik ortaklık ihtimaline açık olduklarını vurguladı. NBA’in bu ay tamamlaması beklenen yatırım sürecinin ardından, tarafların farklı iş birliği senaryolarını değerlendirmesi bekleniyor.

Euroleague yönetimi, açıklanan bu yol haritasıyla birlikte organizasyonu büyüme, inovasyon ve küresel rekabet açısından yeni bir döneme taşımayı hedefliyor.