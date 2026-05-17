Eurovision 2026'da birinci Bulgaristan oldu

Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen 2026'nın Eurovision şarkı yarışmasının galibi büyük bir farkla Bulgaristan oldu.

Hollanda, İspanya, İrlanda, İzlanda ve Slovenya'nın İsrail'in katılımına sert tepkiler göstererek çekildiği Eurovision bu sene Viyana'da düzenlendi. Kıran kırana geçen yarışmanın birincisi Bulgaristan'ın temsilcisi Dara oldu. Bangaranga şarkısıyla salondaki dinleyicinin de büyük beğenisini kazanan Bulgaristan hem ülke bazlı oylamalardan hem de dinleyici oylamasından birinci çıktı.

Yarışma boyunca hem salon içinden hem de dışarıda toplanan halk tarafından protesto edilen İsrail ise yarışmayı dinleyici oylarından yüksek oy alarak ikinci bitirdi. Yarışmaya damga vuran bir diğer olay ise Birleşik Krallık temsilcisi Look Mum No Computer yarışmadan sadece 1 puanla ayrıldı.

Eurovision 2026'nın ülke ve katılımcıların bulunduğu tam sıralaması şöyle: