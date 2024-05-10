Eurovision basın toplantısında Yunan şarkıcı Satti, İsrailli şarkıcıyı mimikleriyle protesto etti
Eurovision şarkı yarışmasının basın toplantısı sırasında Yunanistan'ı temsil eden Arap asıllı şarkıcı Marina Satti, İsrailli yarışmacı Eden Golan'ı mimikleriyle protesto etti.
Eurovision 2024'te Yunanistan'ı temsil eden Arap asıllı şarkıcı Marina Satti, basın toplantısı sırasında İsrail adına yarışmaya katılan Eden Golan'ı tiye aldı.
Golan'ın konuşması sırasında yüz ifadesini değiştiren Satti'nin esneyerek kafasını masaya koyduğu görüldü. Uyuma hareketleri yaparak rakibini proesto eden Satti, Golan'ın konuşmasının ardından tekrar başını kaldırdı.
Marina Satti literalmente se ha echado a dormir con las declaraciones de Israel. #Eurovision pic.twitter.com/bWj95YwAyp— Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) May 9, 2024
1986 yılında Atina'da doğan Satti'nin babası Sudanlı. Satti, geleneksel Yunan, Arap ve Balkan ezgilerini birleştirerek yaptığı şarkılarla tanınıyor.
Satti, yarışmada ülkesi Yunanistan'ı 'Zari' şarkısıyla temsil ediyor.