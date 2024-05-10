Eurovision basın toplantısında Yunan şarkıcı Satti, İsrailli şarkıcıyı mimikleriyle protesto etti

Eurovision şarkı yarışmasının basın toplantısı sırasında Yunanistan'ı temsil eden Arap asıllı şarkıcı Marina Satti, İsrailli yarışmacı Eden Golan'ı mimikleriyle protesto etti.

Kültür Sanat 10.05.2024 13:05 Giriş: 10.05.2024 13:05

Güncelleme: 10.05.2024 13:22 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+