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Eurovision basın toplantısında Yunan şarkıcı Satti, İsrailli şarkıcıyı mimikleriyle protesto etti

Eurovision şarkı yarışmasının basın toplantısı sırasında Yunanistan'ı temsil eden Arap asıllı şarkıcı Marina Satti, İsrailli yarışmacı Eden Golan'ı mimikleriyle protesto etti.

Kültür Sanat
  • 10.05.2024 13:05
  • Giriş: 10.05.2024 13:05
  • Güncelleme: 10.05.2024 13:22
Kaynak: Haber Merkezi
Eurovision basın toplantısında Yunan şarkıcı Satti, İsrailli şarkıcıyı mimikleriyle protesto etti

Eurovision 2024'te Yunanistan'ı temsil eden Arap asıllı şarkıcı Marina Satti, basın toplantısı sırasında İsrail adına yarışmaya katılan Eden Golan'ı tiye aldı.

Golan'ın konuşması sırasında yüz ifadesini değiştiren Satti'nin esneyerek kafasını masaya koyduğu görüldü. Uyuma hareketleri yaparak rakibini proesto eden Satti, Golan'ın konuşmasının ardından tekrar başını kaldırdı.

1986 yılında Atina'da doğan Satti'nin babası Sudanlı. Satti, geleneksel Yunan, Arap ve Balkan ezgilerini birleştirerek yaptığı şarkılarla tanınıyor.

Satti, yarışmada ülkesi Yunanistan'ı 'Zari' şarkısıyla temsil ediyor. 

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