Eurovision'da İsrail krizi: İki kişi ödülü iade edecek

Eurovision'un İsrail'in yarışmaya katılmasına izin vermesine tepkiler büyüyor. 5 ülkenin yarışmaya katılmayacağını açıklamasının ardından 2024 ve 1994 birincileri de ödülleri iade edeceklerini açıkladı.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan İsviçreli şarkıcı Nemo, İsrail’in 2026’daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri vereceğini ifade etti.

Kararını Instagram hesabından paylaştığı video ile duyuran Nemo, BM’nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail’in yarışmaya devam etmesinin yarışmanın idealleriyle çeliştiğini söyledi.

1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan da İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak, ödülünü geri gönderme kararı aldığını duyurdu.

İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyasının (IPSC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, McGettigan'ın, kararını açıkladığı video paylaşıldı.

McGettigan, "Nemo'yu desteklemek için ben de ödülümü EBU'ya (Avrupa Yayın Birliğine) iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994'te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.