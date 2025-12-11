Eurovision'un İsrail'i sahiplenmesinin ardından İzlanda da yarışmaya katılmıyor

Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail'in saihplenilmesinin ardından boykot artıyor. İzlanda, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) 2026’da düzenlenecek yarışmaya İsrail’in katılımına izin vermesinin ardından İzlanda da Eurovision’dan çekildiğini açıkladı.

İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV Genel Müdürü Stefan Eiriksson, mevcut koşullarda Eurovision’un “barış ve neşeyi yansıtan bir organizasyon olmaktan uzaklaştığını” belirterek,“Bu ortamda yarışmaya katılmamız mümkün değil. Durum bu şekilde devam ettiği sürece geri adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.

RUV Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Jon Hafstein çekilmenin konuşulduğu toplantıda oylamaya dahi gerek kalmadan kararın kabul edildiğini aktardı. Hafstein, İzlanda halkının “bilinen nedenler” nedeniyle bu kararı desteklediğini vurguladı.

İzlanda böyelikle yarışmadan çekilen İspanya, Hollanda, Slovenya ve İrlanda'nın ardından beşinci ülke oldu.