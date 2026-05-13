Eurovision yarı finalinde İsrail'e protesto: Salonda "soykırımı durdurun" sesleri

Bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali Wiener Stadthalle'de yapıldı.

İlk yarı finalde 10. sırada sahneye çıkan İsrail'in temsilcisi Noam Bettan, seyircilerin tepkisiyle karşılaştı.

Salonda bulunan izleyiciler, İsrailli şarkıcıyı protesto etti.

"Soykırımı durdurun" seslerinin yükseldiği ve bu seslerin canlı yayına da yansıdığı yarışmada salonda bulunan bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Üzerlerine "Özgür Filistin" yazıları yazan, Filistin bayrakları çizen ve “soykırımı durdurun” sloganı atan göstericiler salondan zor kullanılarak çıkartıldı.

Yarı final öncesinde de Viyana sokaklarında toplanan kalabalık İsrail'in katılımına tepki gösterdi. Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındı.

YARIŞMANIN FİNALİ 16 MAYIS'TA

Moldova, İsveç, Hırvatistan, Yunanistan, Portekiz, Gürcistan, Finlandiya, Karadağ, Estonya, İsrail, Belçika, Litvanya, San Marino, Polonya, Sırbistan yarı finalin ilk kısmında sahne aldı.

15 ülkenin sahne aldığı ilk yarı finalde, oylama sonucu Yunanistan, Finlandiya, Belçika, İsveç, Moldova, İsrail, Sırbistan, Hırvatistan, Litvanya ve Polonya finale giderken, Portekiz, Gürcistan, Karadağ, Estonya ve San Marino ise yarışmaya veda etti.

Yarışmanın ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta, final ise 16 Mayıs'ta yapılacak.

FİLİSTİN'E DESTEK ETKİNLİKLERİ YAPILDI

Bu arada, İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler yarı finali yayımlamayarak Filistin konulu yayın yaptı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etmek amacıyla "Filistin için Birlik-Soykırıma Sahne Yok" başlıklı alternatif konser düzenlendi.

Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV SLO) Filistin'in Sesleri" konulu yayın kapsamında Gazze'yi anlatan belgeseller gösterdi.

İSRAİL, YARIŞMA KURALLARINA UYMADIĞI İÇİN UYARILDI

İsrail'i temsil eden şarkıcı Bettan, "İsrail'e 10 kez oy verin" şeklinde bir talimatın yer aldığı videolar yayımlamıştı.

Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, 20 dakika içinde İsrail kamu yayın kuruluşu KAN heyetiyle iletişime geçerek videoların paylaşımını derhal durdurmalarını ve tüm platformlardan kaldırmalarını talep ettiklerini, kurumun da bu talebi yerine getirdiğini aktarmıştı.

Green, "Bir sanatçıya veya şarkıya 10 kez oy verilmesi için doğrudan çağrı yapmak kurallarımıza ve yarışmanın ruhuna aykırıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Martin Green, "KAN'a resmi bir uyarı mektubu gönderdik ve tüm tanıtım faaliyetlerini dikkatle izlemeye devam edecek ve gerektiğinde uygun önlemleri alacağız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

5 ÜLKE BOYKOT KARARI ALMIŞTI

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle 2022'den bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi olmuştu.

EBU, Aralık 2025'te yapılan genel kurul toplantısında İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını engellememişti. Bu kararın ardından birçok Avrupa ülkesinde boykot çağrıları yapılmıştı.

Bunun üzerine İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Gelen tepkiler üzerine EBU, 70. yıl dönümü kapsamında yapılması planlanan özel "Avrupa Turnesi"ni "öngörülemeyen zorluklar" nedeniyle iptal ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, 2024 Eurovision'un kazananı İsviçreli sanatçı Nemo, İsrail’in katılımına tepki olarak ödülünü iade edeceğini açıklarken, 1994'teki yarışmanın galibi İrlandalı Charlie McGettigan da aynı yönde karar almıştı.