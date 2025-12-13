Eurovision’da İsrail’i boykot sırası Belçika’da

Dış Haberler

Gazze'de soykırıma imza atan İsrail'e yönelik Eurovision boykotu genişliyor. Belçika'da Fransızca kamu yayıncısı RTBF'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na katılma kararını gözden geçirmesini talep eden tasarı, Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosuna sunuldu. Tasarıda, soykırımı önlemek için diplomatik ve ekonomik baskının şart olduğu belirtilerek, İsrail'in katılımıyla yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmenin "sembolik de olsa güçlü ve gerekli" olduğu ifade edildi.

Tasarıda, yarışmaya katılmama kararının devletlerin soykırım karşısında suç ortaklığı ve hoşgörüden kaçınmasını amaçlayan uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olduğu kaydedildi.

Federal yönetimin olduğu Belçika'da Flaman Hükümeti, Valonya Hükümeti, Brüksel Hükümeti olmak üzere 4 farklı hükümet var. 4 Aralık'ta İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda yarışmaya katılmayacağını duyurarak boykot kararı almıştı. Belçika'da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT, gelecek sene Eurovision'a katılmayacağını duyurmuştu.

Öte yandan 2024 şampiyonu olan İsviçreli şarkıcı Nemo, İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki göstererek aldığı ödülü geri göndereceğini açıkladı.