Eurovison'da 21 yıl sonra Sertab Erener fırtınası

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, bu akşamki ikinci yarı finalde konuk şarkıcı olarak sahneye çıktı. Erener, Türkiye'ye birinciliği getirdiği şarkısı “Everyway That I Can”i seslendirdi.

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, bu akşamki ikinci yarı finalde konuk şarkıcı olarak sahneye çıktı. Erener, Türkiye'ye birinciliği getirdiği şarkısı “Everyway That I Can”i seslendirdi.

Erener sahnede şarkıyı seslendirirken salondaki çeşitli ulustan izleyicilerin ise şarkıya eşlik ettiği görüldü.

Erener, 2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Everyway That I Can" adlı şarkıyla birinci olmuştu.

2024 Eurovision yani 68. Eurovision Şarkı Yarışması, "Tattoo" adlı şarkısıyla Loreen'in kazanmasından dolayı İsveç'in Malmö kentinde düzenleniyor.

TÜRKİYE'NİN EUROVISION MACERASI 2013'TE BİTTİ

Ancak Türkiye, kurallarda yapılan değişiklikler, özellikle 2009 yılında başlayan jüri oylaması ve "politik oylamaları" gerekçe göstererek yarışmadan çekildiğini bildirmişti. 2021 yılında dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin Eurovision’a katılımı konusunda çalışmalara başladıklarını duyurmuştur. Söz konusu açıklamalara ve 2023 yılında yarışmanın kurallarının değiştirilmesine yani yarı finallerden jüri oylamasının tamamen kaldırılmasına rağmen TRT yarışmaya geri dönmemişti.

Türkiye'nin yarışmaya dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.