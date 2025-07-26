Ev alevler içinde kaldı, uyuya kalan ev sahibini çevredekiler kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. Evde uyuya kalan bir kişi ise çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın saat 11.00 İnegöl’ün kırsal Tahtaköprü mahallesindeki Hüseyin Karaburun’a ait evin bahçesindeki fırında meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangını gören mahalle sakinleri, seferber oldular. Evde uyuyakalan ev sahibi, vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı. O sırada evde patlamalar da yaşandı. Mahalle sakinleri yangına ilaçlama araçlarına doldurdukları suyla ilk müdahaleyi yaptılar. Yangın o sırada eve sıçradı. Yangın yerine çok gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdüler. O sırada evin bahçesindeki ağırda bulunan 10 küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından telef olmaktan son anda kurtarıldılar. Yüzünde ve kollarında 2. Derece yanıklar oluşan ev sahibi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.