Ev, alevlere teslim oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.



Gece saatlerinde Bitez Mahallesi Aktur Sitesi içerisindeki bir ikamette ilk belirlemelere göre kombiden yangın başladı. Yangını, site içerisinde devriye görevi yapan güvenlik görevlisi fark etti. İkametin ahşap yapıyla kapatılan balkon kısmındaki yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ikamet sakinine 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.



Evde maddi hasar meydana geldi.