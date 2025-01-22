Ev almanın hayali dahi kurulamıyor

BirGün / ANKARA

Konut sahibi olmak dar gelirliler için imkânsız hale geldi. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Böylece 2023 yılındaki düşüş sonrasında konut satışları tekrar 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki seviyelere yaklaştı. 2023 yılı ile karşılaştırıldığında ipotekli satışların yüzde 10,8 düştüğü, ilk el satışların ise yüzde 27,6 artış gösterdiği görüldü. İpotekli satışlar, toplam satışların yüzde 10,7‘sini oluşturdu.

Kredilerin ulaşılamaz ve pahalı olduğu bir dönemde parası olanın konut satın aldığı bir yıl geride kaldı. Banka kredileri kullanılarak yapılan satışları gösteren ipotekli satışlar azalırken ilk el satışların yükselmesi, gelir düzeyi yüksek olduğu için nakit bedelle alım yapabilenlerin "yatırım araçlarına" yenilerini eklediğini gösterdi.

KİRADA OTURANLAR ARTIYOR

TÜİK’in son açıkladığı gelir yaşam istatistiklerine göre 2014 yılında yüzde 61,1 seviyesinde olan ve her yıl daha da gerileyen konut sahipliği oranı 56,1’e indi. Kirada oturanların oranı aynı dönemde yüzde 22,1’den yüzde 28’e yükseldi.

ASGARİ ÜCRETİN 224 KATI

Endeksa’nın 2024 Yıllık Gayrimenkul Değer Raporu’na göre, 2024 yılında Türkiye genelinde satılık konut fiyatları nominal olarak yüzde 25 artış gösterirken, enflasyon etkisi dikkate alındığında reel olarak yüzde 14 düştü. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 29 bin 724 TL, ortalama konut fiyatı ise 3,8 milyon TL’ye yükseldi. Konut yatırımının geri dönüş süresi ise 14 yıl olarak kaydedildi. Ortalama konut fiyatı, 2024 yılında 17 bin lira olan asgari ücretin 224 katı oldu.

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EV ALMANIN ZOR OLDUĞU ÜLKELER (YÜZDE)*

• Türkiye: 81,45

• Nepal: 59,04

• Hindistan: 49,86

• Endonezya: 48,35

• Ermenistan: 46,12

• Güney Kore: 38,71

• Peru: 33,01

• Dominika: 29,06

• Brezilya: 28,01

• Şili: 28,01

*Ev fiyatlarının ortalama gelire oranı

Kaynak: @MeseleEkonomi