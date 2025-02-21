Ev baskınlarıyla gözaltına alınan 53 kişi adliyeye getirildi
18 Şubat Salı günü ev baskınlarında gözaltına alınan ve emniyet işlemleri tamamlanan 53 kişi, savcılık ifadeleri için adliyeye getirildi.
18 Şubat'ta İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 53 kişinin emniyet işlemleri tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında 60 kişiye yönelik 10 ilde yapılan operasyonlar düzenlendiği bildirilmişti.
Operasyonlarda 53 kişi gözaltına alınmıştı.
72 saatin ardından emniyet işlemleri tamamlanan kişiler, savcılık ifadeleri için adliyeye getirildi.
Ev baskınlarında DBP, DEM Parti, Devrimci Parti, EMEP, ESP, HDK, SYKP, Yeşil Sol Parti üyesi çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ve Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, Av. Yıldız İmrek, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül, Ender İmrek ve Ercüment Akdeniz ile müzisyen Pınar Aydınlar, ressam Taner Güven ve senarist Ayşe Bengi de var.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada HDK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.
Yapılan açıklamada İstanbul merkezli operasyonda 10 ilde 53 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti. Dosyada gizlilik kararı olduğu söylenerek, gözaltındakilerin avukatlarıyla görüşmesinin de 24 saat boyunca kısıtlandığı bildirilmişti.
EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan gözaltıların binlerce kişiyi kapsayan bir operasyonun ilk halkası olduğunu söylemiş ve şunları aktarmıştı: "Altı bin civarında kişiyi kapsayan bir HDK davası ve HDK soruşturma süreci olduğunun bilgisini öğrendik. Bunun bin altı yüzünü İstanbul'da yaşayan yurttaşlarımız oluşturuyor."