Ev, çadır, yemek hastane kalmadı

İsrail, işgal ve abluka altındaki Gazze'de sağlık sisteminden çadırlara temel ihtiyaçları vurmaya devam ediyor. Süren şiddetli saldırılar ve soykırım politikalarıyla en az 66 bin Gazzeli yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yetersiz beslenme ve ölümle karşı karşıya kalan Gazze'de 135 bin çadırdan 125 bini çöktü. İsrail'in mart ayından bu yana sürdürdüğü sıkı abluka nedeniyle yeni çadır temin edilemiyor, insani yardım malzemelerinin girişi engelleniyor.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR ÇEKİLDİ

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, şiddetli saldırılar ve ağır abluka nedeniyle sağlık sisteminin büyük oranda çöktüğünü, çok sayıda hastanenin zorla hizmet dışı bırakıldığını açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail’in Gazze kentindeki yoğun saldırıları nedeniyle tıbbi faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

YAŞANANLAR MEŞRULAŞTIRILAMAZ

Öte yandan Birleşmiş Milletler’in (BM) 80’inci Genel Kurulu'ndaki konuşmalarda Filistin'e yine yer verildi. İrlanda Başbakanı Micheal Martin, burada yaptığı konuşmada Filistin halkının iki yıldır tarifsiz fiziksel ve psikolojik acılara maruz kaldığını belirterek "Gazze’de yaşananlar meşrulaştırılamaz ve savunulamaz" dedi. Açlığın savaş silahı olduğunu vurgulayan Martin, "Yardımlar sınırda çürürken bebekler açlıktan ölüyor. İnsanlar aileleri için yiyecek ararken vuruluyor" dedi. İsrail’e askeri ve ekonomik destek sağlayan ülkelere seslenerek “Soykırım sürerken ticaret ve destek ‘olağan iş’ gibi devam edemez. Tarafsızlık, suç ortaklığı demektir” diye konuştu.

PETRO’NUN VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Gazze'de soykırıma karşı ses yükselten liderlere yenileri eklenirken ABD her birine karşı tahammülsüzlüğünü gösteriyor. ABD, Filistin'e destek eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun vizesini iptal edeceklerini duyurdu. Gustavo Petro, Times Meydanı’nda protesto eylemine katılmış, konuşmasında "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmek" demişti. Petro, ABD askerlerini Başkan Trump'ın emirlerine uymamaya çağırmıştı.

SUMUD FİLOSU YOLCULUKTA ISRARCI

Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu da yolculuğuna devam ediyor. Fransa ve Belçika'da DJ Snake ve Angele gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 130 sanatçıdan ülkelerine Sumud'u korumak için çağrı yapıldı. 50'yi aşkın gemisiyle dünyanın en büyük yardım filosu olan ve 45 ülkeden onlarca hak savunucusunun yer aldığı filo daha önce İspanya ve İtalya'nın yolladığı gemilerle korunmuş, Yunanistan sularında bu ülkenin gemileri de filoya eşlik etmişti.