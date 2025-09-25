Ev halkının tek gündemi kriz

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşip alım gücü giderek düşerken İstanbul’da yaşayabilmenin aylık maliyeti de katlanmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), ‘Aylık Veri Bülteni İstanbul Barometresi’nin ağustos ayı raporuna göre ağustos ayında ev içinde en çok konuşulan konu ekonomik sorunlar oldu. Buna göre İstanbulluların ev içi gündemini en çok meşgul eden konu, yüzde 40 ile ekonomik sorunlar oldu. Ekonomik sorunları yüzde 15,3 ile ülkedeki orman yangınları ve yüzde 6,5 ile okulların açılması takip etti.

İPA’nın ‘Aylık Veri Bülteni İstanbul Barometresi’nin ağustos ayı raporuna göre katılımcıların yüzde 40,4’ü ülkedeki ekonomik durumun daha kötüye gideceğini, yüzde 37,1’i ise değişmeyeceğini düşünüyor. “Ülke ekonomisi iyiye gidecek” diyenlerin oranı ise yüzde 22,5.

YURTTAŞ BORÇ BATAĞI İÇİNDE

Yurttaşlar, kendi ekonomik durumlarına ilişkin daha olumlu öngörülere sahip olsa da tablo durumun yakıcılığını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre kendi ekonomik durumunu değerlendiren katılımcıların yüzde 29,3’ü iyileşeceği, yüzde 44,1’i değişmeyeceği, yüzde 26,6’sı ise kötüleşeceği öngörüsünde bulundu.

Araştırma, İstanbullu yurttaşın içinde bulunduğu borç batağına ilişkin de projeksiyon sundu. Kredi kartı kullananların yüzde 33’ü borcun yalnızca asgari tutarını ödeyebildiğini, yüzde 8,8’i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti. Yüzde 47,6’sı aylık kredi kartı borcunun tamamını ödeyebildiğini söyledi. Yüzde 5,1 asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda ödeme yapabildiğini, yüzde 5,5’i ise asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini kaydetti.

AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ (%)

Yurttaşlar, ne kendi ekonomik durumlarından ne de ülkedeki ekonomik gidişattan umutlu. İki ölçekte de olumsuz yanıt veren yurttaşlar, umutlu yanıtları neredeyse ikiye katlıyor.

AĞUSTOS AYINDA İSTABUL’UN EV İÇİ GÜNDEMİ (%)

YÜZDE 55 ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNUNA “EKONOMİ” CEVABINI VERDİ

Araştırma şirketi ASAL Araştırma ve Danışmanlık’ın önceki gün yayınladığı anket sonuçları da benzer bir tablo ortaya koydu. Buna göre ankete katılan kişilerin yüzde 55’i, “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna “Ekonomi/Hayat pahalılığı” cevabı verdi. Ekonomik krizin ardından en çok verilen cevaplar ise sırasıyla şu şekilde oldu:

• Adalet/Hukuk sistemi: yüzde 11

• İşsizlik: yüzde 5,2

• Eğitim sistemi: yüzde 4,8

• Emekli maaşları: yüzde 3,4