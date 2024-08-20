Ev hanımı sosyal güvenlik kaydı olmayan ne demek? KYK yurt başvurusunda sosyal güvenlik kaydı nasıl doldurulur?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusunda ev hanımı sosyal güvenlik kaydı olmayan ne demek sorusunu araştırıyor. Yurt başvurusunda ev hanımı sosyal güvenlik kaydı olmayan sorusuna nasıl cevap verileceği yurda başvuracak öğrenciler tarafından gündeme getirildi. Peki, Ev hanımı sosyal güvenlik kaydı olmayan ne demek? KYK yurt başvurusunda sosyal güvenlik kaydı nasıl doldurulur? İşte ayrıntılar.

EV HANIMI SOSYAL GÜVENLİK KAYDI OLMAYAN NE DEMEK?

KYK yurt başvurusunda "ev hanımı sosyal güvenlik kaydı olmayan" ifadesi, başvuran öğrencinin annesinin çalışmadığını ve sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını belirtir. Böylesi bir durumda anne sigortalı bir işte çalışmıyor ve ya emeklilik, sağlık sigortası gibi sosyal güvenlik haklarından yararlanmıyor demektir. KYK bu bilgiye erişerek öğrencinin ailesinin maddi durumu durumunu değerlendirmeyi amaçlar.