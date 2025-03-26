Ev hapsi nedir? Ev hapsi kısıtlamaları nelerdir?

Adli kontrol tedbirleri arasında yer alan ev hapsi, son yıllarda hem yargı kararlarında hem de kamuoyunun gündeminde sıkça karşılaşılan uygulamalardan biri haline geldi. Peki, ev hapsi nedir? Ev hapsi ne anlama gelir, kimlere uygulanır ve kısıtlamaları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar…

EV HAPSİ NEDİR?

Hukuki adıyla konutu terk etmeme, halk arasında ise “ev hapsi” olarak bilinen bu uygulama, cezaevine gönderilmeden bir kişinin belirli bir süre boyunca kendi evinde gözetim altında tutulması anlamına gelir.

Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 109. maddesi kapsamında, şüpheli ya da sanığın tutuklanması yerine alternatif bir koruma tedbiri olarak uygulanabilir.

EV HAPSİ KARARI KİMLER İÇİN VERİLİR?

Kaçma şüphesi bulunan kişiler,

Suçun niteliğine göre tutuklama yerine daha hafif bir önlem yeterli görülen durumlar,

Kadın, yaşlı, çocuk veya sağlık sorunları olan bireyler gibi özel durumlarda mahkemeler ev hapsi kararı verebilir.

“Ev hapsi kimlere uygulanır?” sorusu, arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle siyasiler veya kamuoyunda tanınan isimler hakkında verilen ev hapsi kararları sonrası bu terim sıkça araştırılıyor.

EV HAPSİ KISITLAMALARI NELERDİR?

Ev hapsine tabi olan kişilere getirilen başlıca kısıtlamalar şunlardır:

Evden dışarı çıkmak yasaktır. (Sadece mahkeme kararıyla belirlenen istisnai durumlar hariç)

(Sadece mahkeme kararıyla belirlenen istisnai durumlar hariç) Elektronik kelepçe takılabilir ve kişinin hareketleri dijital olarak takip edilir.

takılabilir ve kişinin hareketleri dijital olarak takip edilir. Aile bireyleriyle aynı evde yaşamasına izin verilir; ancak sosyal hayatına dair kısıtlamalar vardır.

Ziyaretçi kabulü sınırlandırılabilir.

Kararın ihlali durumunda kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılabilir.

“Ev hapsi olan biri dışarı çıkabilir mi?” sorusunun cevabı: Hayır, aksi belirtilmedikçe evden ayrılmak yasaktır. Aksi takdirde karar ihlal edilmiş sayılır.

EV HAPSİ NE KADAR SÜRER?

Ev hapsi süresi, yargı süreci devam ettiği müddetçe mahkeme tarafından belirlenir. Bu süre bazen haftalarla, bazen de aylarla ifade edilebilir. Karar, dava sonuçlandığında sona erer veya yeni bir tedbire dönüştürülebilir.

EV HAPSİ CEZA MI, TEDBİR Mİ?

Ceza değil, yargılama sürecinde uygulanan koruma tedbiridir.

EV HAPSİ OLAN KİŞİ İŞE GİDEBİLİR Mİ?

Hayır. Mahkeme aksi bir karar vermedikçe evden çıkması yasaktır.

EV HAPSİ KALDIRILABİLİR Mİ?

Avukat aracılığıyla itiraz edilebilir. Mahkeme değerlendirme yaparak kararı kaldırabilir veya değiştirebilir.

EV HAPSİ SABIKA KAYDINA İŞLER Mİ?

Hayır, bu bir tedbirdir, ceza hükmü değildir. Bu nedenle sabıka kaydına işlemez.

Ev hapsi, modern hukuk sistemlerinde özgürlüğü kısıtlarken kişiyi topluma tamamen kapatmayan bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Türkiye’de özellikle yoğun tutuklu nüfusu ve özel hassasiyetler nedeniyle yargının sıklıkla tercih ettiği bir tedbir haline gelmiştir. Ev hapsi nedir, nasıl işler, ne kadar sürer? gibi sorulara bu yazıyla yanıt bulabilirsiniz.