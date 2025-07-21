Ev hapsindeki Abdurrahman Tutdere, genç çifte nişan yüzüğü taktı

10 Temmuz’da ev hapsine alınan ve geçici süreyle görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye hemşehrilerinin destek ziyaretleri sürüyor.

Dayanışma mesajlarının iletildiği bu ziyaretler, zaman zaman anlamlı anlara da sahne oluyor.

Bu kapsamda, evlenme hazırlıkları yapan Zeynal Abidin Küçüközer ve Nurcan Tanrıverdi çifti de Başkan Tutdere’yi konutunda ziyaret etti.

"NİKAHINIZI BEN KIYACAĞIM"

Çift, nişan yüzüklerini Tutdere’nin takmasını istedi.

Ziyaret sırasında konuşan Tutdere, çifte mutluluklar dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Hayatınızda yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu mutlu anınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Ve size söz, nikâhınızı ben kıyacağım. Mutlu bir yuva kurmanıza hepimiz şahitlik edeceğiz. Allah nazardan korusun, bahtınız açık olsun.”

Küçüközer ve Tanrıverdi ise Tutdere’ye desteklerini ifade ederek, “Bu zor günlerde bir nebze de olsa başkanımızı mutlu etmek istedik. Burada olduğumuz için mutluyuz. Umarız bu süreci kısa sürede hep birlikte geride bırakırız” dediler.

“DÜĞÜNÜMÜZE GELEMEDİ BİZ ONA GELDİK”

Başkan Tutdere’ye destek ziyaretinde bulunan bir diğer çift ise Serpil Karagöz ve Onur Gözübüyük oldu. Düğünlerine katılamayan Tutdere’yi evinde ziyaret eden çift, “Başkanımızı gördüğümüz için çok mutlu olduk. Kendisine yapılanın bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Düğünümüze gelemedi ama biz ona geldik. Daha güzel günler göreceğimize inanıyoruz. Başkanımızı tekrar görevde görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazi Ozun ve Sakine Yetmen çifti de nikâhlarının ardından Başkan Tutdere’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Çift, dayanışma duygularını paylaşarak desteklerini iletti.