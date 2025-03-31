Ev hapsindeki Eğitim Sen Başkanı Kemal Irmak: "Yılgınlık yok direniş var"

Eğitim Sen MYK'si hakkında öğrenci boykotlarına verdikleri destek ve 1 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle başlatılan soruşturmada ev hapsi cezasına mahkum edilen sendika başkanı Kemal Irmak, bileğine takılan elektronik kelepçe ile paylaşım yaptı.

Kelepçenin sendikal özgürlüklere ve örgütlenmeye vurulduğunu belirten Irmak, "Unutmayalım ki tarihe yön verenler halk için mücadele edenlerdir. Yılgınlık yok direniş var" dedi.

Bize ev hapsi verilerek bileğimize kelepçe vurulması; demokrasiye, sendikal özgürlüklüklere ve sendikal örgütlenmeye vurulmuş bir kelepçedir. Ancak şu bilinmelidir ki, sokakta kurulmuş ve mühürleri söke söke bugünlere gelmiş bir sendikanın (Eğitim Sen’in) yöneticilerine ev hapsi… pic.twitter.com/YSIplUXaP5 — KemalIrmak (@KemalIrmak_) March 31, 2025

BOYKOTA DESTEK VERMİŞLERDİ

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda Eğitim Sen, öğrencilerin boykot eylemine destek vermişti.

İŞ BIRAKMAYA EV HAPSİ

25 Mart'ta bir gün iş bırakan Eğitim Sen üyelerine açılan soruşturma kapsamında mahkeme, Eğitim Sen MYK üyeleri için 2 hafta ev hapsi cezası, sonrası için de adli kontrol şartı vermişti.

Karara tepki gösteren Eğitim Sen’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

“Tıpkı diğer tutuklamalar gibi, MYK üyelerimize verilen bu cezalar da hukukun, sendikal hak ve özgürlüklerin askıya alındığının somut göstergesidir. MYK üyelerimize verilen bu cezalar doğrudan doğruya Eğitim Sen’in sendikal faaliyetlerini engelleme amacı taşımaktadır. Ancak Eğitim Sen geçmişte olduğu gibi, bu tür baskı ve yıldırma politikaları karşısında geri adım atmayacak, sendikal faaliyetlerini kesintisiz sürdürecektir” denildi. Eğitim Sen’in bağlı olduğu konfederasyon olan KESK’ten yapılan açıklamada ise “Verilen bu cezalar doğrudan doğruya Eğitim Sen’in sendikal faaliyetlerini engelleme amacı taşımaktadır. Geçmişte olduğu gibi, bu tür baskı ve yıldırma politikaları karşısında geri adım atmayacak, sendikal faaliyetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz.”